El centre de Manresa es converteix per una setmana en un gran tauler
La 23a edició de la Setmana de Jocs al Carrer ha acabat aquesta matinada a la plaça Major amb prop de 200 persones de diverses edats jugant als clàssics
Aquesta setmana, vuit places del centre de la ciutat han fet activitats des de 2/4 de 6 de la tarda fins passada la mitjanit en motiu de la 23a edició de la Setmana de Jocs al Carrer. L’organització calcula que entre 6.000 i 7.000 persones han passat per les diverses places, cosa que verifica que la iniciativa s’ha consolidat gràcies a la bona rebuda de les famílies. “Gairebé tothom repeteix. Hi ha nens que venen tota la setmana, i hi ha gent que ja coneixem perquè venen cada any”, apunta Nasi Muncunill, director del CAE, l’associació que organitza la setmana. "Són dies esperats”, assegura.
A la placeta de la Mel hi havia jocs simbòlics, a la plaça Major, l’epicentre de la festa, es van concentrar activitats infantils per a nens de 2 a 5 anys, i cada nit, la plaça es transformava en l’escenari de les Nits de Joc, obertes des de les 10 de la nit fins a 2/4 d’1 de la matinada per a majors de 14 anys. I l’última jornada, la d’ahir a la nit, l’activitat es va allargar fins a les dues. A la Plana de l’Om es van recuperar els clàssics de taula com el parxís, les dames i els escacs. A la plaça Milcentenari hi havia reptes d’habilitat, i a la plaça del Mercat els jocs populars i tradicionals com la xarranca.
A la plaça Sant Domènec s’hi exposaven una seixantena de jocs de taula i la canalla podia triar quin joc agafar. Tres nens de 9 anys que venien acompanyats de les seves mares van triar el joc Galetes. No en sabien les regles, però en Ferriol, un dels dinamitzadors, els hi va ensenyar. “M’agrada el joc perquè és de menjar”, deia en Pol mentre es mirava les seves cartes.
Un dels espais més singulars va ser Manresa 1522, on les famílies van poder descobrir jocs centenaris i d’arreu del món. Hi destacava el joc Reial d’Ur, considerat el més antic que es coneix. Dijous, el protagonista va ser el Backgammon, amb una sessió a càrrec de Jean Philippe Roy, que en va ensenyar les regles i va explicar la seva popularitat. Divendres, va ser el torn del joc Aualé, un joc originari d’Àfrica. “És un espai que reuneix gent de totes les edats, des de nens i nenes fins a avis” explica la Clàudia, una altra dinamitzadora.
La plaça Europa acollia la novetat d’aquesta edició: jocs sobredimensionats. Els infants podien jugar a 7 jocs, entre ells el Jenga, el Tangram, el 3 en ratlla, el dòmino i el Sortilegis. “Intentem muntar-ho molt visual perquè les famílies i els nens sàpiguen com es juga només en veure-ho”, explica la Núria, que també forma part del CAE. La plaça, que rep veïns de procedències molt diverses es va convertir en un punt d’integració, ja que famílies que no coneixien els jocs s’hi acostaven i acabaven jugant amb altres nens.
La Setmana de Jocs al Carrer ha acabat avui a les 2 de la matinada. Muncunill valora aquesta 23a com “una molt bona edició amb una bona rebuda”, ja que les Nits de joc han tingut molt èxit reunint prop de 200 persones gairebé cada dia. A més, assegura que les entitats vingudes comvidades (Osona Juga, el Club de Joc de Berga i l’Associació Caldaus de Calders) han aportat “diversitat a la plaça”.
«Jugant es creen vincles»
Per què és important jugar a totes les edats?
El joc és una eina molt potent. Qualsevol argument o temàtica pot ser un element per al lleure. Això no és exclusiu dels infants, sinó que val per a totes les edats. En el cas dels infants, el joc té un component que els facilita l’aprenentatge de normes, conductes i habilitats. I en adults afavoreix la construcció de millors relacions i l’adquisició de competències. Jugant es creen vincles. Hi ha persones que acaben relacionant-se amb desconeguts i se sumen a la partida. Així es creen noves relacions. Nosaltres diem que el joc genera comunitat, genera ciutat.
