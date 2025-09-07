ENTREVISTA | Pep Centelles Enginyer especialitzat en energia i sostenibilitat, cap d’Urbanisme del primer govern democràtic de Manresa
Pep Centelles, enginyer especialitzat en energia i sostenibilitat: «Aquí és molt fàcil aturar un projecte fent soroll perquè els polítics s’espanten de seguida»
Ha viscut a Nicaragua, Costa Rica, El Salvador i Brasil empenyent projectes de cooperació internacional i, analitzada, tota aquesta experiència, considera que l’ajuda per desenvolupar el Tercer Món és un fracàs. Quaranta anys després, recorda el primer govern democràtic de Manresa com un moment d’il·lusió.
Decebut de la cooperació internacional a la qual ha destinat molts anys de la seva vida, Pep Centelles torna a viure des de fa tres anys a Manresa, on va ser un dels pioners de l’urbanisme del primer ajuntament democràtic. Jubilat després d’haver esdevingut un expert en energia i sostenibilitat, continua fent pedagogia sobre un canvi de model que considera que està costant més del compte perquè massa coses no es fan bé.
Com era l’Ajuntament de Manresa quan hi va aterrar el 1979?
Estava tot per fer. Les forces democràtiques locals vàrem forçar l’elaboració d’un Pla General Urbanístic ja abans de les primeres eleccions, i jo em vaig incorporar a l’equip que liderava el Quico Mestres, amb el Ton Baraut i altres. Jo llavors estava al PSC i molt em temo que, si no hagués estat en aquest equip, hauria anat a la llista del Joan Cornet. Afortunadament, no va ser així. Després de les primeres eleccions es va convocar la plaça d’enginyer municipal, i la vaig guanyar.
Com es vivia aquell moment de recuperació democràtica?
Estàvem pletòrics. Tot es podia fer. Ara, amb la legislació i els controls que hi ha, un alcalde, pobret, per moure un llapis ha de fer unes coses... Llavors no hi havia diners però hi havia il·lusió i molta feina pendent i qualsevol cosa que fessis era molt positiva. Recordo que jo, els dilluns, estava content de tornar a treballar.
Redefinir l’urbanisme de Manresa sortint del franquisme va trobar oposició?
No hi havia una elit molt influent per oposar-s’hi. Manresa era una ciutat bàsicament industrial, sense una Església forta i sense una administració de l’estat important. Els terratinents i grans propietaris urbans també eren industrials, en general, i no manaven des de feia molts anys. No hi havia un sector social que dominés l’Ajuntament. A més, el que s’havia de fer no era molt ideològic: zones verdes, equipaments, limitació del sostre de construcció...
La creació de l’illa de vianants del Born-plaça Major i, després, la del Passeig, diria que va ser la intervenció urbanística més important d’aquella època?
Sí. Fer de vianants el carrer del Born va costar molt. Era un canvi molt gran, i la gent sempre està en contra dels canvis. Vàrem fer una enquesta als botiguers i la gran majoria s’hi oposaven. Però, curiosament, al cap de dos anys, els del carrer Nou, que d’entrada s’hi negaven, van demanar afegir-s’hi.
El Guimerà de vianants haurà tardat quaranta anys més.
Jo això no m’atreveixo a jutjar-ho. Curiosament, em sembla que el culpable que els busos passin per Guimerà soc jo. No crec que treure’ls hagi estat una bona idea. Que no hi hagués una parada, sinó una terminal, va ser un error, però el pas dels busos s’hauria pogut mantenir i hauria estat bo per al comerç.
Quaranta anys després, el camí que ha fet la ciutat és el que esperava o l’ha decebut?
Em sap greu que estigui decadent. El perquè n’està és complicat. De fet, Manresa porta un segle en decadència. Simplificant: els grans empresaris de principis del XX fan molts diners i, a continuació, arriba el cotxe privat, exclusiu per a rics. Això permet a famílies com els Parera, els Gomis o els Lluvià anar-se’n a viure a Barcelona i controlar les empreses venint a Manresa en cotxe un cop a la setmana o al mes. En canvi, als burgesos de Terrassa i Sabadell no els cal: van a Barcelona i tornen cada cop que tenen un acte social.
I desapareix la classe dirigent.
Exacte. Els edificis parlen molt: fixa’t que les grans obres modernistes de Manresa no estan acabades: la Buresa, el Casino, la casa Lluvià... L’excepció serien els Jorba, que són un producte manresà molt especial. Doncs bé: la decadència comença quan aquesta elit dirigent se’n va de la ciutat. Després, la República va generar una elit prometedora, però va quedar frustrada per la guerra; i hi ha l’empresariat que fa el pas del tèxtil a la metal·lúrgia, però aquest canvi no va generar un veritable lideratge social. Pel que fa al franquisme... No té pas una elit massa florida, i no domina ni la societat ni la cultura.
Quan va començar a fer cooperació a Nicaragua i Costa Rica què s’hi va trobar?
Vaig començar treballant en un departament del govern de Nicaragua en col·laboració amb els ajuntaments per fer clavegueres i recollir escombraries. De fet, em sembla que el 90% de la llei d’organització municipal que està vigent encara és la que vaig redactar jo. Però la idea idíl·lica amb què hi anàvem era molt diferent de la realitat. És un món culturalment molt diferent. Si fos per mi, l’Agència Catalana de Cooperació desapareixeria.
Què fa que sigui tan difícil treballar-hi?
Per exemple, el 1989, quan jo hi era, a Nicaragua hi va haver una inflació del 32.000 per cent anual. La gent cobrava un paquet d’arròs, ‘frijoles’ i sucre. Si et pagaven en diners te’ls havies de gastar el mateix dia. No valien res. Amb una situació així, és molt difícil treballar. Els cooperants, en canvi, cobràvem poc, però en dòlars.
Però recorda haver fet coses útils?
Poques. Vaig fer un disseny d’un carretó-remolc per recollir escombraries que sembla que trenta anys després encara el feien servir. Diria que l’únic projecte de l’Agencia Española que va funcionar va ser el dels tallers d’ocupació que formaven gent per rehabilitar monuments. L’ajuda en emergències és diferent, però la cooperació per al desenvolupament és un fracàs. Vaig aprendre més jo d’ells que ells de mi.
Per què?
Els cooperants hi van amb tota la bona fe, però moltes vegades el mecanisme és neocolonial i persegueix fer negoci. Per exemple: dediquem uns diners a fer clavegueres i una planta de sanejament: l’obra la realitza una empresa espanyola i quan està feta no se’n fa seguiment i acaba abandonada perquè no està adaptada a la cultura local. El que es fa no arrela. Més complicat: ha passat que un sistema de distribució d’aigua ha trencat la tradició de les dones d’anar a buscar aigua, que resulta que era un moment de trobada que ajudava a organitzar tota la comunitat. O sigui que, si vols desenvolupament, el que has de fer és que vagin empreses a fabricar. Fixa’t: la renda del Vietnam i de Nicaragua era la mateixa. Ara, Nicaragua, que ha rebut moltíssima cooperació, està com estava i, en canvi, Vietnam s’ha desenvolupat molt.
Per què està sent tan difícil fent un canvi a l’energia sostenible?
Una raó és que la percepció del nostre consum està molt per sota de l’energia que gastem en realitat. Comptem la gasolina que gastem, però no tota l’energia que ha calgut per fer el cotxe. La gent ho desconeix tot, d’aquest tema, i a les grans empreses de l’oligopoli energètic ja els està bé que la gent no sàpiga res. Tampoc no hi ajuda que hi hagi molt ecologista ‘happyflower’ que es pensa que amb quatre plaques solars a les teulades ho podrem solucionar. Jo he calculat que al Bages hauríem de tenir unes 4.000 hectàrees de fotovoltaica. El 1900 al Bages hi havia més de 20.000 hectàrees de vinya, i ara 500. Els darrers vint anys a Catalunya s’han abandonat 200.000 hectàrees conreables, i en necessitem com a màxim 80.000, o sigui que l’espai hi és.
Així, per què hi ha tanta oposició?
Perquè l’administració ha de posar-se les ulleres de buscar sòl sense emprenyar. Si busques pinyes no trobes bolets.
Per què Catalunya està a la cua en producció de renovables?
Hi ha massa ‘happyflowers’ i massa ‘nimbys’ [No al meu pati del darrere], i falta una bona regulació i més atreviment. A Catalunya és molt fàcil aturar un projecte fent soroll perquè els polítics s’espanten de seguida. En d’altres comunitats no tenen tanta densitat de població i és més senzill trobar sòl pla sense valor on ningú es queixi. Aragó ho ha fet i en traurà molt rendiment.
Ha estat vinculat al PSC i a ERC, però s’ha desvinculat de tots dos. Per què?
Jo era del PSC de Pasqual Maragall. Quan es convertir en una versió local del PSOE me’n vaig desentendre. A ERC m’hi vaig vincular a través d’Ernest Maragall. Hi vaig col·laborar en matèria d’energia, però ho veien tot al revés de com jo creia, i hi havia una mena de culte leninista al Junqueras que... Ho vaig deixar córrer.
Ha escrit un llibre per fer entendre l’independentisme a Espanya. És un problema d’incomprensió?
Sí, el marc mental espanyol ha estat educat per no entendre la diferència. I a nivell polític és una qüestió de poder. Jo m’he criat en una colònia i sé el que és: tot es decideix a Barcelona i s’esprem tot tant com sigui possible. És el que ens passa a nosaltres, que som una colònia.
El llibre és del 2014. Què li sembla com ha acabat el procés?
No es fa el cim a la primera. Ara estem en la fase de decepció i no sé si seré a temps de veure la recuperació i un altre intent. (Rumia) Jo crec que és possible.
Del món a les arrels
Pep Centelles Portella va néixer a Campelles (Ripollès) el 8-11-1952. Fill d’una parella manresana amb arrels al Bages des del segle XIII i el segle XIV. El pare, Jaume, era tècnic tèxtil, la mare, Montserrat, treballava a casa. Cinc germans, separat, sense fills. Passa la infantesa a les colònies del Llobregat on treballava el seu pare i s’instal·la a Manresa per estudiar al Lluís de Peguera. Titulat com a Enginyer industrial, va fer classes a l’Escola d’Enginyers de Barcelona i a la de Mines de Manresa.
El 1979 s’incorpora a la Comissió de Política Municipal deManresa creada per l’alcalde Ramon Roqueta per la pressió de l’oposició antifranquista. Va ser enginyer municipal de Manresa del 1980 al 1985, durant el govern de Joan Cornet. Màster en Economia Urbana i Regional a la London School of Economics el 1987. El 1988 s’incorpora a l’Agencia Española de Cooperación, per a qui desenvolupa fins al 1990 projectes a Nicaragua i Costa Rica. De 1996 a 1998 ho fa a El Salvador amb un projecte del Banc Mundial. Quatre anys com a tècnic als ajuntaments del Prat i Girona. Del 2002 al 2006 treballa a l’Institut Internacional de la Governabilitat de Catalunya, i del 2005 al 2010 és membre del Consell Econòmic i Social de Barcelona. El 2008 s’instal·la al Brasil, on del 2011 al 2015 treballa per a un programa de la UE. Ha publicat els llibres «El buen gobierno», «Entender Cataluña. Porqué tantos catalanes quieren un estado propio» i «Cap al cent per cent renovable». El 2022 s’estableix a Manresa. És columnista de Regió7. Imparteix a UManresa el curs «Dels fòssils a les renovables». És aficionat a la història i l’antropologia.
Tothom té el que es mereix? No.
Millor qualitat i pitjor defecte. La qualitat no la sé, el defecte és ser poc simpàtic.
Quant és un bon sou? 2.200, la meva jubilació.
Nota pressió estètica social? Sí.
Llibre que li agradaria signar? «Les tenebres del cor», d’Albert Sánchez Piñol.
Una obra d’art. La Seu de Manresa.
En què és expert? En res.
Què s’hauria d’inventar? La màquina del moviment perpetu sense energia.
Déu existeix? Si existeix és el seu problema.
Amb quin personatge històric o de ficció li agradaria sopar? Nelson Mandela.
Un mite eròtic. Grace Jones.
Acabi la frase. La vida és... Canvi i adaptació.
La gent, per naturalesa, és bona, dolenta o regular? El 98% és bona.
Faci un paradís amb tres ingredients. El paradís és una il·lusió.
Un lema per a la seva vida. Intenta entendre els altres.
- Una espanyola confessa el que guanya i estalvia vivint a Islàndia
- El primer premi de la Loteria Nacional d’aquest dijous deixa 330.000 euros al Bages
- Un ferit crític evacuat en helicòpter i dos més de greus en un xoc frontal a Alp
- Un ferit en un accident entre tres vehicles a la C-55, a Manresa
- Per què l'últim informe sobre l'ADN del jersei d’Helena Jubany suposa un gir per a la manresana acusada en el cas?
- Necrològiques del 6 de setembre del 2025
- «Un dels principals reptes que tenim és millorar l’atenció de l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu»
- José Elías revela l'error imperdonable que mai no tolera en un treballador: 'No em serveix