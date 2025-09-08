Inici de curs
Acció de protesta del sindicat USTEC a Manresa per reivindicar la baixada de les ràtios a les aules
El grup majoritari a ensenyament també reivindica la pujada salarial del personal del sector
Redacció
Acció de protesta del sindicat USTEC·STEs(IAC) per l'inici de curs 2025-26. Aprofitant la tornada a les aules, el grup majoritari a ensenyament ha desplegat una pancarta al pont del Poal sobre la C-55 per reivindicar millores, tant per als alumnes com per al personal que hi treballa. Amb el missatge "Dignifiquem l'educació. Amunt els salaris i avall les ràtios", el sindicat reivindica menys estudiants per professional a les classes i una pujada del salari general al sector.
La USTEC·STEs(IAC) ha preparat per a aquest dilluns la penjada de 15 pancartes com la que s'ha ubicat a Manresa com a acte de protesta. En tots els casos, s'ha acompanyat de pots de fum verd, que identifica les mobilitzacions del sector. Es tracta d'una reivindicació que busca "acabar amb la sobrecàrrega de feina, abaixar ràtios, apujar els salaris" i reclamar recursos per la "implementació de l'escola inclusiva".
El sindicat afirma que traslladades aquestes demandes a Educació, "només rebem 'bones paraules, però cap concreció". Afirmen que la consellera ha assegurat que tenen voluntat de treballar per a les millores, però que "s’ha negat a concretar un calendari de negociació". Així, el sindicat espera que aquest curs sigui "per a l’organització, la lluita i per a guanyar nosaltres les millores que ens neguen".
