Afectats pels talls de corrent al centre de Manresa insten a inspeccionar el cablejat

Informen que la darrera avaria es va resoldre fent un forat per arribar a la xarxa soterrada

El forat per arribar al cablejat al carrer d'Urgell amb la plaça d'Anselm Clavé

El forat per arribar al cablejat al carrer d'Urgell amb la plaça d'Anselm Clavé / Arxiu particular

Gemma Camps

Manresa

Afectats pels talls de corrent al carrer d’Urgell i de la Mel de Manresa han enviat un burofax a E. Distribución -l’empresa distribuïdora d’electricitat del grup Endesa-, per reclamar-li que faci una inspecció ben feta al cablejat del subministrament elèctric, després que l’empresa hi detectés un problema i hagués de fer un forat al carrer d’Urgell 26 cantonada amb la plaça d’Anselm Clavé.

Com va informar Regió7, abonats dels dos carrers del centre de Manresa han patit des del juny passat una desena de talls d’electricitat de durades diferents. El més llarg, de més de 8 hores. Endesa ho va atribuir a la sobrecàrrega de la xarxa per l’ús fraudulent de qui la punxa, però els veïns demanen que també es faci una revisió a les instal·lacions.

En el burofax els veïns recorden que l’última incidència va ser el 2 de setembre, que ja aleshores van sol·licitar la revisió de la xarxa subterrània de cablejat del carrer d’Urgell i que, l’endemà, els operaris de manteniment van fer una rasa en un punt de la xarxa, on hi havia identificat «un curtcircuit de cables». També els demanen per què han trigat tant a buscar on hi havia el problema si tenen mitjans tècnics per localitzar les avaries «i hem estat patint talls de llum els mesos de juliol i agost» i que facin més inspeccions de tot el cablejat per garantir que no torni a passar.

