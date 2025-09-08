Agredeixen d'un cop de puny un conductor d'autobús a Manresa després de negar-se a pagar el bitllet
La Policia Local ha obert una investigació per trobar l'autor dels fets
Un conductor de la línia 8 de l'autobús urbà de Manresa va patir una agressió per part d'un passatger que li va clavar un cop de puny. Els fets van tenir lloc el passat 31 d’agost, pels volts de les deu de la nit, a la parada del polígon dels Trullols. Segons denuncien fonts de CCOO del comitè d’empresa de Manresa Bus, l’agressor es va encarar amb el xofer després de negar-se a pagar el bitllet i, finalment, li va clavar un cop de puny que li va deixar una ferida a la cella. Fonts de l’Ajuntament confirmen que la Policia Local ha obert una investigació per trobar l'autor dels fets.
La discussió es va originar quan un grup de persones va voler pujar a l’autobús i un dels membres es va negar a pagar el viatge, tal com relaten fonts del comitè d'empresa. Després d’un intercanvi de retrets, el grup va desistir i va reclamar la devolució dels diners ja pagats per part dels altres integrants. Tot i que el conductor es va avenir a retornar la quantitat reclamada, un dels homes li va clavar un cop de puny que va obligar a interrompre el servei. Segons assenyalen les fonts sindicals, l'home va haver de ser traslladat a Sant Joan de Déu per la ferida i, actualment, encara pateix les conseqüències psicològiques de l'agressió.
En aquest sentit, el comitè d’empresa ha denunciat els fets i reclama mesures legals contra l’agressor. "No podem normalitzar aquest tipus d’actes violents", assenyalen fonts de CCOO. Per la seva banda, l’Ajuntament de Manresa condemna "de manera rotunda" l’agressió i expressa el seu suport al treballador i al conjunt de la plantilla del transport públic. "No podem tolerar actes violents ni incívics a la ciutat ni als serveis públics", afegeixen fonts municipals. La investigació continua oberta i l'Ajuntament estudia emprendre les accions legals que corresponguin.
