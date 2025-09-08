Artistes i artesans es trobaran dissabte vinent al Passeig de Manresa
La 44a edició de la fira tindrà lloc de les 10 del matí a les 8 del vespre al primer tram
A les 6 de la tarda hi haurà animació infantil amb La Corneta Riallera i l'actuació del Màgic Pol
El cartell d'aquest any ha tingut la col·laboració de l'artista manresà Joaquim Falcó.
Redacció
Amb l'arrencada del nou curs arriba a Manresa una de les trobades més longeves de la ciutat en l'àmbit dels barris: la Fira d'Artistes i Artesans. L'organitza l'Associació de Veïns del Passeig i Rodalies amb el Pla de Desenvolupament Comunitari de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa i tindrà lloc dissabte vinent, 13 de setembre, de les 10 del matí a les 8 del vespre, al primer tram del passeig de Pere III. La fira arriba a la 44a edició.
A banda de les parades, a les 6 de la tarda hi haurà animació infantil amb La Corneta Riallera i, tot seguit, actuarà el Màgic Pol. Tot plegat serà davant l'entrada del Pati del Casino.
Les persones que vulguin participar com a paradistes han d'enviar un correu a aavvpasseigirodalies@gmail.com.
El cartell d'aquest any per anunciar la fira ha tingut la col·laboració del reconegut artista manresà Joaquim Falcó.
