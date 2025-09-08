Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Artistes i artesans es trobaran dissabte vinent al Passeig de Manresa

La 44a edició de la fira tindrà lloc de les 10 del matí a les 8 del vespre al primer tram

A les 6 de la tarda hi haurà animació infantil amb La Corneta Riallera i l'actuació del Màgic Pol

El cartell d'aquest any ha tingut la col·laboració de l'artista manresà Joaquim Falcó.

Una edició passada de la Fira d'Artistes i Artesans al passeig de Pere III de Manresa / Arxiu/Oscar Bayona

Redacció

Manresa

Amb l'arrencada del nou curs arriba a Manresa una de les trobades més longeves de la ciutat en l'àmbit dels barris: la Fira d'Artistes i Artesans. L'organitza l'Associació de Veïns del Passeig i Rodalies amb el Pla de Desenvolupament Comunitari de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa i tindrà lloc dissabte vinent, 13 de setembre, de les 10 del matí a les 8 del vespre, al primer tram del passeig de Pere III. La fira arriba a la 44a edició.

A banda de les parades, a les 6 de la tarda hi haurà animació infantil amb La Corneta Riallera i, tot seguit, actuarà el Màgic Pol. Tot plegat serà davant l'entrada del Pati del Casino.

Les persones que vulguin participar com a paradistes han d'enviar un correu a aavvpasseigirodalies@gmail.com.

El cartell d'aquest any per anunciar la fira ha tingut la col·laboració del reconegut artista manresà Joaquim Falcó.

Cartell per anunciar la fira d'enguany, en el qual ha col·laborat el pintor Joaquim Falcó / AV Passeig i Rodalies

