El curs comença amb normalitat per als 11.000 alumnes de Manresa
Al conjunt de la Catalunya central hi ha 400 estudiants menys que el curs anterior
El curs ha començat amb normalitat per als 11.000 alumnes a Manresa. Són de segon cicle d’infantil, primària i secundària obligatòria que es reparteixen pels 27 centres d’ensenyament de la ciutat. A Berga i a Solsona, en canvi, no s’hi posaran fins aquest dimarts perquè celebren la festivitat de les Mares de Déus Trobades, que a Solsona es fa coincidir amb la festa major.
Al conjunt de la Catalunya central han començat el curs 74.500 alumnes. Representen 400 alumnes menys. Segons el departament d’Educació, hi haurà 22 docents més.
Els semestres de català a l’institut Cal Gravat de Manresa per als estudiants nouvinguts és una de les novetats del curs a Manresa, a part de l’erradicació de mòbils de les aules que el departament ha estès a tot Catalunya.
A Manresa el nombre d’alumnes és semblant al del curs passat. Dels 11.000 alumnes, 1.900 són del segon cicle d’educació infantil, prop de 4.900 són alumnat de primària i 3.950 de secundària obligatòria.
Pel que fa a les llars d’infants públiques, ofereixen per aquest curs 2025-2026 un total de 646 places: 54 a Infantil 0; 214 a Infantil 1; i 378 a Infantil 2. D’aquestes, 300 són places municipals i la resta llars d’infants que depenen directament de la Generalitat. Com els darrers cursos, l’escolarització a I2 és gratuïta.
També hi ha hagut reivindicacions. El sindicat d’ensenyament USTEC ha desplegat una pancarta sobre un pont de la C-55 en el qual es pot llegir “Dignifiquem l’educació. Amunt els salaris. Avall les ràtios”. Es tracta d’una acció que s’ha dut a terme a 15 punts diferents de Catalunya, entre els quals Manresa.
