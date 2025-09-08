Equipaments del segle XIX a Manresa: Un final de segle amb molta vida de les ordes femenines
Les monges dominiques de l’Anunciata, l’Institut de Maria Reparadora, la Congregació de Mares de Desemparats i Sant Josep de la Muntanya i la Visitació de Santa Maria, són les quatre ordes religioses femenines que es van anar instal·lant a la Manresa al llarg del darrer quart del segle XIX
El 1877, un grup de manresans van promoure l’arribada de les monges dominiques de l’Anunciata amb la intenció de construir una nova capella de la Mare de Déu de Valldaura. L’industrial Marià Batllès March va cedir un terreny en aquest indret, on ara hi ha la Fedac (abans dominiques), al carrer Nou de Valldaura, i el 24 de març del 1877 es va començar a edificar el convent, que es va inaugurar l’1 d’agost del 1884. Posteriorment, es va edificar l’obra de l’església, beneïda el 18 de març de 1886.
Obra de l’arquitecte sallentí Josep Torras Argullol, és un edifici construït en pedra, amb una nau i capelles laterals comunicades entre si mitjançant arcs apuntats i coberta a dues vessants. La façana principal és de composició ordenada, llisa, amb predomini del buit sobre el ple, un portal en arc rodó i un gran finestral tripartit que segueix la línia de façana formant el capcer. Una torre poligonal amb coberta piramidal resol la cantonada i serveix de nexe d’unió amb la façana lateral, plana, amb petites obertures i contraforts.
Posteriorment, els arquitectes Josep Firmat i Armand Calvet també van intervenir en l’obra les primeres dècades del segle XX.
A l’interior, la nau central està separada de les capelles laterals mitjançant arcs formers, rebaixats en planta baixa i apuntats al pis superior. A la capçalera, i damunt de l’altar, hi ha el cambril de la Verge de Valldaura, portada del seu antic emplaçament a la plaça Valldaura, fet que va provocar un greu conflicte entre els veïns dels dos barris que es va solucionar amb la intervenció del bisbe de Vic.
Els trasllat de la Verge de Valldaura va provocar un greu conflicte entre els veïns dels dos barris
Des del primer moment, i fins avui, les dominiques es van dedicar a l’educació de noies i, més endavant, de nois al col·legi Santa Rosa de Lima (avui Fedac).
Les monges de cal Sanromà
El 1888 va arribar a Manresa un nou orde femení de clausura, l’Institut de Maria Reparadora, que tenia per objectiu principal reparar amb adoracions els ultratges que rebia Déu dels homes i treballar per la salvació de les seves ànimes. Va ser el bisbe de Vic, doctor Josep Morgades i Gili, qui va decidir fundar la casa i noviciat a Manresa. El 26 d’abril del 1888 van arribar a la ciutat la mare provincial i altres religioses, i el mateix dia es va firmar l’escriptura de compra als descendents dels industrials Rafecas i Sanromà del gran edifici-fàbrica situat a la plaça Cots, on ara hi ha la residència Mont Blanc, al carrer de Jacint Verdaguer.
Durant els primers anys, aquestes monges de clausura eren conegudes com les monges de Cal Sanromà. El 27 de juny del mateix any les novícies de la casa de Barcelona i altres de Sevilla, acompanyades de la mare provincial, van arribar a Manresa i es van dirigir en processó a visitar l’església de la Cova i la capella del Rapte de Sant Ignasi. Al cap de dos dies, s’instal·laven a la fàbrica, adaptada a convent, i l’11 de juliol de 1897 es va posar la primera pedra de l’església definitiva d’estil neogòtic projectada i dirigida per l’arquitecte Jeroni F. Granell.
L’església es va obrir al culte públic el dia de Sant Josep del 1898 i, al cap de dos anys, es va fer la benedicció de la imatge de la Immaculada, obra de l’escultor manresà Josep Ferrer Torras. L’absis estava decorat amb pintures sobre tela, imitant tapissos, obra de l’artista manresà Francesc Morell, que les va col·locar entre 1902 i 1903.
La pintura central representava la Verge com a Maria Reparadora que aguanta l’infant, el qual, amb la punta de la creu, xafa el cap de la serp que és als peus de la Verge. Una aurèola de glòria de raigs i estels envoltats d’angelets ressalta la Mare de Déu, mentre que els quadres laterals mostraven escenes dels evangelis.
L’església va ser enderrocada el 1975 i en el solar s’hi van edificar habitatges de la Cooperativa Nostra Senyora de Lourdes.
Un altre orde femení va ser la Congregació de Mares de Desemparats i Sant Josep de la Muntanya, dedicada a l’assistència d’ancians i nens abandonats. Fundada el 1880 a Màlaga, es volia establir a Barcelona, però el bisbe d’aquesta ciutat li va denegar el permís. Davant d’aquesta negativa, alguns religiosos catalans li van aconsellar que es dirigís al bisbe de Vic, Josep Morgades Gili, que era més conciliador que el de Barcelona. I aquell el juny de 1888 va autoritzar l’obertura del noviciat a la ciutat més gran del bisbat de Vic, Manresa.
Al 36 del Pas de Cardona
El 30 de juliol de 1889 s’obria el noviciat de la Congregació de Mares de Desemparats i Sant Josep de la Muntanya dedicada a vells i infants orfes a la casa número 36 del Pas de Cardona (actual carrer d’Àngel Guimerà)
L’última notícia d’aquesta congregació a la nostra ciutat és del febrer de 1892. A partir d’aquesta data no n’hem trobat cap més informació i no sabem en quin moment la van abandonar, tot i haver-ho demanat. Probablement, va ser per l’existència d’altres ordes religiosos, com hem vist, amb funcions socials semblants.
L’últim orde que va arribar a Manresael segle XIX va ser el de la Visitació de Santa Maria
L’últim orde que va arribar el segle XIX va ser el de la Visitació de Santa Maria, fundat per sant Francesc de Sales i Joana Francesca de Chantal el 1610. Aquestes monges de clausura dedicades a l’oració i a la vida contemplativa es coneixen amb el nom de Saleses, en honor del seu fundador, i es van establir a Manresa el 18 de març del 1898, en un primer moment, a la Cova, i, després, en una casa del carrer de Sant Andreu a instàncies de la senyora Julia de Mas, filla de la capital del Bages.
Al cap d’un any, es van traslladar al sector de l’Era de l’Huguet, dalt del turó del puig de Sant Bartomeu, a l’actual carrer de les Saleses, i van començar a edificar el convent el 10 de gener de 1899, acabat el 15 de març de 1900, data en què es va fer la inauguració.
El convent va ser obra de l’arquitecte santvicentí Bernat Pejoan i el 1903 es va posar a la façana la imatge del Sagrat Cor de Jesús, de tres metres d’alçada. A primers dels seixanta del segle passat, les Germanetes dels Pobres, que tenien l’asil a la plaça de Sant Bartomeu, van comprar l’edifici-convent de les religioses saleses, que estava tancat i en venda.
