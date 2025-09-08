L'Ajuntament destina 300.000 euros a millores en centres escolars públics de Manresa, el doble que el curs passat
Aquest matí l’alcalde i el regidor d’Educació han presentat les actuacions fetes a l’escola Renaixença
El curs arrenca amb 1.900 alumnes de segon cicle infantil, 4.900 de primària i 4.000 de secundària obligatòria
Redacció
L’Ajuntament de Manresa ha destinat 304.773,16 euros a condicionar i posar al dia centres educatius públics de la ciutat. El gruix de les obres i millores s’ha realitzat durant els mesos d’estiu, quan els centres estan tancats per vacances, però encara hi ha algunes actuacions pendents que es portaran a terme al llarg de les pròximes setmanes.
La inversió d’enguany suposa un increment superior al 50% en comparació amb els 191.272 euros que s’hi van destinar l’any passat. Aquest augment és "fruit del compromís municipal d’incrementar el pressupost per millorar els centres educatius públics de la ciutat".
Aquest dilluns al matí, coincidint amb l’inici de curs escolar 2025-2026, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i el regidor d’Educació, Pol Huguet Estrada, han presentat les millores que s’han realitzat a l’escola Renaixença. En aquest centre, el consistori ha realitzat intervencions per un valor de 70.000 euros, que han consistit a pintar els diferents espais de l’escola, la millora acústica del menjador i la renovació de lavabos. En aquest mateix centre, abans d’acabar l’any, també s’instal·larà un nou joc infantil al pati i una xarxa parapilotes a la pista poliesportiva.
Altres actuacions destacades que s’han fet durant el període estival han estat la pintura de les aules i els passadissos de l’escola La Sèquia i la substitució de finestres al Conservatori Municipal de Música, on també s’han fet millores a l’auditori i s’han unificat dues aules. També s’ha fet la millora acústica del menjador de l’Escola Bages, la instal·lació d’una zona d’ombra al pati de l’escola Les Bases i la impermeabilització del cobert d’entrada de l’escola bressol municipal L’Estel. En aquests i altres centres també s’han fet altres actuacions més puntuals.
Més places de 6è de primària
Segons les dades de l’Oficina Municipal d’Escolarització, el curs escolar comença a Manresa amb 11.000 alumnes, dels quals 1.900 són alumnat de segon cicle d’educació infantil, prop de 4.900 cursaran primària i 4.000 faran educació secundària obligatòria. Aquesta xifra és aproximada, ja que encara cal assignar plaça a l’alumnat que ha arribat a la ciutat durant l’estiu. Per aquest curs es manté la mateixa xifra de grups escolar que el darrer curs en tots els nivells, i a més s’han incrementat les places de 6è de primària en dos centres educatius.
Pel que fa a les llars d’infants públiques, la ciutat ofereix per aquest curs un total de 646 places: 54 a Infantil 0, 214 a Infantil 1 i 378 a Infantil 2. D’aquestes, 300 són places municipals i la resta a llars d’infants que depenen de la Generalitat. Cal recordar que l’escolarització a I2 és gratuïta.
A més a més, el passat 3 de setembre es va obrir el segon període de preinscripció per a les llars d’infants públiques per cobrir les vacants que van quedar a la preinscripció del maig.
Pel que fa a l’Escola d’Art i al Conservatori de Municipal de Música de Manresa, el curs començarà el 12 de setembre. Al Conservatori es manté l’oferta formativa i encara estan obertes les preinscripcions per als ensenyaments d’Escola de Música.
A l’Escola d’Art, el curs s’iniciarà amb totes les places cobertes per al Cicle Formatiu de Grau Superior d’il·lustració i amb alguna vacant per als cicles de Grau Mitjà d’Assistència al Producte Gràfic Imprès i de Serigrafia. Pel que fa als tallers monogràfics de l’Escola d’Art, cal destacar l’ampliació de grups de ceràmica i el nou taller d’estampació i llibre d’artista, que s’afegeixen als ja habituals de dibuix i color, gravat, pintura i serigrafia, passant així de les 90 places ofertes el curs passat a 120 en l’actual. Les inscripcions als tallers, que s’imparteixen sempre en horari de tarda, ja estan obertes.
- Un ferit crític evacuat en helicòpter i dos més de greus en un xoc frontal a Alp
- Una espanyola confessa el que guanya i estalvia vivint a Islàndia
- La Catalunya Central serà un bon lloc per veure avui l'eclipsi total de lluna
- NECROLÒGIQUES DEL 7 DE SETEMBRE DEL 2025
- Un ferit en un accident entre tres vehicles a la C-55, a Manresa
- Berga vibra amb el ciclisme retro i l’ambient de la Portal Attack
- Aquests són els pobles de la Costa Brava que han desaparegut
- La crítica d'una mare pel cost de la tornada a l'escola: 'Ens han demanat vuit llibres i no sap ni llegir ni escriure