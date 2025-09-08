Manresa acull un pla pilot per millorar l’atenció integral de l’alumnat
El projecte inclou 200 alumnes de sis centres d’infantil, primària i secundària de la ciutat
El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb els Departaments de Salut, Educació i Formació Professional, i Drets Socials, impulsa un projecte interdepartamental per a la millora de la prevenció, detecció i atenció als Trastorns del Neurodesenvolupament i de l’Aprenentatge (TNDiA), que aquest curs comptarà amb un pla pilot en sis centres de Manresa amb uns 200 alumnes implicats.
El Pla TNDiA parteix d’una anàlisi compartida entre els tres departaments implicats i inclou, com a grups diagnòstics prioritaris, els trastorns del desenvolupament intel·lectual, del desenvolupament de la parla i del llenguatge, de l’Espectre Autista (TEA), del desenvolupament de l’aprenentatge i el Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH).
Durant el curs 2024-2025, s’ha dut a terme una fase d’anàlisi a Manresa i Sabadell amb l’objectiu d’obtenir una diagnosi detallada sobre els procediments actuals d’atenció a aquests trastorns. L’estudi ha permès identificar els circuits i processos existents de detecció, valoració, diagnòstic i intervenció; l’estat dels recursos humans i estructurals implicats i l’experiència i percepció d’usuaris i professionals.
A partir d’aquesta diagnosi, es desplegarà durant el curs 2025-2026 un projecte pilot als mateixos territoris amb l’objectiu d’implementar millores operatives en els circuits d’atenció, avaluar l’impacte d’aquestes millores en la qualitat de l’atenció i en l’experiència de les famílies i establir un circuit consensuat i compartit entre els diferents serveis i departaments implicats per garantir una atenció integral i coordinada als infants i adolescents amb TNDiA.
Un model centrat en l'infant i la família
Segons el departament d’Educació, aquesta iniciativa «suposa un pas important en la construcció d’un model integrat d’atenció, centrat en l’infant i la seva família, que permeti una resposta més eficient, equitativa i ajustada a les necessitats reals del territori». De la comarca del Bages hi participen orientadors de secundària, mestres en educació especial, d’audició i llenguatge, tutors de primària i secundària, mestres de llar d’infants, inspecció i professionals de l’equip d’assessorament psicopedagògic del departament.
Els centres manresans que formen part del projecte són la Llar d’infants l'Espurna, les escoles Renaixença, Bages i Les Bases i l’Institut Lacetània. El projecte comptarà amb la participació d’uns 200 alumnes d’aquests sis centres.
La directora dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central, Saray Gómez, ha valorat «molt positivament» la implantació d’aquest projecte a Manresa «perquè permet treballar de forma coordinada entre els diferents Departaments, amb un objectiu comú» i es dona «una resposta integral i personalitzada, a les necessitats individuals de cada alumne».
- Una espanyola confessa el que guanya i estalvia vivint a Islàndia
- Un ferit crític evacuat en helicòpter i dos més de greus en un xoc frontal a Alp
- El primer premi de la Loteria Nacional d’aquest dijous deixa 330.000 euros al Bages
- Un ferit en un accident entre tres vehicles a la C-55, a Manresa
- Per què l'últim informe sobre l'ADN del jersei d’Helena Jubany suposa un gir per a la manresana acusada en el cas?
- NECROLÒGIQUES DEL 7 DE SETEMBRE DEL 2025
- Berga vibra amb el ciclisme retro i l’ambient de la Portal Attack
- Aquests són els pobles de la Costa Brava que han desaparegut