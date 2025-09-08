La Policia de Manresa farà tancar a l’hora el súper de la carretera de Vic si no compleix
De moment, ha explicat Anjo Valentí, regidor d Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, s'estan aplegant els incompliments del negoci per, quan siguin suficients, aplicar una mesura més coercitiva
El regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, i actual alcalde accidental, Anjo Valentí, ha explicat a Regió7, en relació amb el supermercat de la carretera de Vic Express Super que no està tancant a l’hora que li toca que, de moment, la Policia Local està aplegant els incompliments i sancionant l’establiment per, una vegada ja siguin suficients, fer una «execució subsidiària de tancament». Vol dir que la Policia Local farà tancar cada dia el local a l’hora que li pertoca, a les 10 del vespre, en horari d’estiu, i a les 9, en horari d’hivern.
Regió7 va informar divendres que, un cop acabada la festa major, el negoci havia de tancar a les 10 del vespre i que no ho estava complint, tal com havien constatat i van fer saber veïns de la zona.
Tot plegat ve dels problemes generats per clients que compren alcohol al negoci. Veïns de la carretera de Vic i de la plaça Porxada van explicar que, «pràcticament cada dia, hi ha persones que van a comprar begudes alcohòliques a altes hores de la nit en aquesta botiga i, després de les molèsties que ocasionen davant de la botiga, es desplacen a fer botellots a la plaça Porxada, on provoquen nous aldarulls i crits, que pertorben el descans nocturn dels veïns».
La cronologia
El febrer del 2023 (el problema fa tres anys que dura) el ple de l’Ajuntament va modificar l’ordenança de civisme per prohibir la venda de begudes alcohòliques d’11 de la nit a 8 del matí en comerços que no siguin de restauració. Es va aplicar el maig del 2023, però no es va notar cap canvi i l’establiment en qüestió va continuar venent alcohol de nit i matinada. Posteriorment, el dia 13 del mes passat, l’Ajuntament va comunicar al negoci que hauria de tancar a partir de les 10 de la nit, en horari d’estiu, i a partir de les 9 del vespre, en horari d’hivern «pels reiterats incompliments». Els seus responsables van al·legar, però el consistori va rebutjar les al·legacions i va establir que, un cop acabada la festa major, el 2 de setembre, ja hauria de complir el nou horari, cosa que no està fent.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una espanyola confessa el que guanya i estalvia vivint a Islàndia
- Un ferit crític evacuat en helicòpter i dos més de greus en un xoc frontal a Alp
- El primer premi de la Loteria Nacional d’aquest dijous deixa 330.000 euros al Bages
- Un ferit en un accident entre tres vehicles a la C-55, a Manresa
- Per què l'últim informe sobre l'ADN del jersei d’Helena Jubany suposa un gir per a la manresana acusada en el cas?
- NECROLÒGIQUES DEL 7 DE SETEMBRE DEL 2025
- Berga vibra amb el ciclisme retro i l’ambient de la Portal Attack
- Aquests són els pobles de la Costa Brava que han desaparegut