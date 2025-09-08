La prova pilot del microbús del Centre Històric de Manresa es farà abans de finals d’any
L’Ajuntament vol consensuar el recorregut amb comerciants i institucions del centre
Al llarg del darrer trimestre d’aquest any es durà a terme la prova pilot per fer circular un microbús pel Centre Històric de Manresa. S’afegiria a les línies de l’actual transport urbà de la ciutat. A partir dels resultats que s’obtinguin, es valorarà la implementació o no del servei, ha explicat el regidor d’Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Manresa, Carles Garcia.
Garcia ha assegurat que ja hi ha sobre la taula una proposta de recorregut, però que el govern municipal l’ha d’acabar d’estudiar amb els comerciants i també amb institucions i equipaments de la zona que atrauen molta gent com seria el cas de Sant Andreu Salut. “S’ha d’explicar, acabar de consensuar i posar ja una data per iniciar la prova pilot”, ha afirmat. Serà al llarg del darrer trimestre d’aquest any.
La posada en marxa d’un microbús que faci un recorregut pel Centre Històric de Manresa és una vella reivindicació dels botiguers de la zona, especialment de l’Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants. Fa anys que reclamen que el transport públic també arribi a la zona i que l’uneixi amb altres punts de la ciutat. Fins i tot s’havia especulat amb la possibilitat que arribés a La Cova.
L’any passat es van dur a terme diverses proves de maniobrabilitat amb microbusos tenint en compte les característiques dels carrers del Barri Antic i el Centre Històric en general.
Al ple municipal del passat juny, Junts es va interessar pel tema i va recordar que es va amb retard. Garcia va afirmar que el govern té problemes per trobar un vehicle elèctric per fer la prova pilot perquè hi ha molta demanda.
