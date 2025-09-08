Queixa per megafonia i amb pancarta a l'escola La Font de Manresa: "Estem sense educadora social ni integradora social"
Lamenta haver d'afrontar el curs que avui comença sense les dues professionals per decisió del Departament d'Educació, que els ho va fer saber el mes passat
Fa notar que aquest canvi, que afecta altres centres, representa "75 hores setmanals menys de dues professionals dedicades a construir una escola inclusiva"
L'escola La Font de Manresa ha aprofitat l'arrencada del nou curs per fer públic el malestar del centre per la situació que els toca viure. "Estem sense educadora social ni integradora social", han lamentat. Ho han fet saber a primera hora d'avui dilluns a les famílies mitjançant un escrit que han llegit per megafonia mentre anaven arribant a l'escola, i també amb una pancarta on diu: "Sense integradora ni educadora social no hi ha inclusió". Remarquen que les dues professionals que ara els manquen "feien una gran feina a l'escola. Cada una d'elles ocupava una jornada laboral de 37,5 hores setmanals".
La directora del centre, Gemma Cassà, han explicat a Regió7 que la decisió de prescindir d'aquests dos perfils professionals no només els afecta a ells sinó que és una retallada general d'un recurs implantat després de la covid, que els van comunicar el 5 d'agost. "Ens han dit que ara s'ha acabat i que a final de mes ens convocaran per parlar d'un nou programa que inclourà una integradora social, que és la professional que tracta més directament amb l'alumnat, però no una educadora, que és la que intervé amb les famílies. Les ajudava molt en temes com el de les beques i en temes d'integració", fa notar.
"Perjudicial per al benestar del nostre alumnat"
En l'escrit que han llegit per megafonia han donat la benvinguda als alumnes, pares i mares, i els han anunciat el següent:
"Avui iniciem un curs donant-vos la benvinguda i amb ganes de retrobar-nos. Però, també el comencem afrontant una decisió del Departament [d'Educació] que considerem, no tan sols injusta, sinó perjudicial per al benestar del nostre alumnat i pel futur de l’educació.
Aquest passat agost vam rebre la notícia que s'eliminaven les places d’integradora i educadora social de la nostra escola. Avui dia estem a l’espera de noves instruccions, iniciant el curs amb 75 hores menys setmanals de dues professionals dedicades a construir una escola inclusiva.
Creiem que l’escola no és només un context que transmet coneixement, és un espai on créixer personalment i no podem deixar de banda l’apartat social.
Aida i Patri us trobarem molt a faltar, gràcies per tota la feina feta fins ara".
