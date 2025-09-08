Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Treballs a la carretera de Santpedor i al carrer d'Urgell de Manresa amb afectacions a la mobilitat

A partir de demà, 9 de setembre, es farà la nova canalització de la xarxa soterrada de Baixa Tensió a la carretera de Santpedor, número 89

Es tallarà durant quatre hores el trànsit al carrer d'Urgell, entre la plaça Anselm Clavé i la plaça Valldaura, per obres de reparació en un edifici

Redacció

Manresa

L'Ajuntament de Manresa comunica que demà, 9 de setembre, l'empresa Distribución Redes Digitales, S.L.U. iniciarà les obres per a la nova canalització de la xarxa soterrada de Baixa Tensió a la carretera de Santpedor, número 89. Durant les obres, no es permetrà estacionar en la zona afectada. En els dies no lectius, mentre es dugui a terme l’actuació, el trànsit de vehicles es gestionarà amb pas alternatiu supervisat per personal de l'obra. Es preveu que els treballs tinguin una durada de dues setmanes.

Per altra banda, demà dimarts 9 de setembre es tallarà el trànsit al carrer d'Urgell, entre la plaça Anselm Clavé i la plaça Valldaura. Aquesta mesura s'adopta per permetre els treballs de reparació a l'edifici situat a la plaça Anselm Clavé, número 6. Es preveu que els treballs tinguin una durada de 4 hores.

