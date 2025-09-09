El 9Kasal de la Mion de Manresa treballa per ser un espai autogestionat
Impulsat per l’Associació de Veïns del barri de Mion-Puigberenguer amb la col·laboració del Pla de Desenvolupament Comunitari, aviat celebrarà dos anys
Redacció
El 9Kasal, un espai comunitari impulsat per l’Associació de Veïns del barri de Mion-Puigberenguer de Manresa amb la col·laboració del Pla de Desenvolupament Comunitari, celebrarà aviat els dos anys de vida amb un objectiu clar: esdevenir un espai plenament autogestionat a mitjà termini.
Responsables del Pla de Desenvolupament Comunitari fan notar que el 9Kasal «s’ha consolidat com un centre viu i acollidor on cada setmana es duen a terme activitats diverses que van des de classes de català i àrab fins a tallers de teatre, sevillanes, taitxí, puntes de coixí, reforç escolar i balls per a la gent gran. Tot plegat coordinat per una xarxa de voluntàries i veïnes». També és un lloc de trobada d’entitats i un espai obert on fer assemblees, reunions i festes del barri.
«Un referent manresà»
Fan notar que «l’objectiu a mitjà termini és que el 9Kasal esdevingui un espai plenament autogestionat que funcioni amb assemblees obertes i sigui un referent manresà en dinamització comunitària». Per tal d’arribar a aquest objectiu, «necessitem i demanem un suport més estable -tècnic i econòmic- per part de l’administració per continuar creixent: coordinació d’activitats, impuls de la participació veïnal, difusió a través de xarxes i mitjans i col·laboració amb més entitats del barri i de la ciutat».
Asseguren que el projecte «ha nascut d’una necessitat real i d’un capital humà compromès. No demanem que ens facin el projecte, ja que aquest ja hi és i està funcionant, sinó que ens acompanyin perquè el liderem des de la comunitat».
