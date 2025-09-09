Aloy reclama al govern que posi data a la construcció de l'escola Valldaura de Manresa
L'alcalde de Manresa assegura que és inadmissible que faci 18 anys que sigui en barracons
El govern català s’ha de comprometre d’una vegada per totes a construir l’edifici de l’escola Valldaura, que fa 18 cursos que és en barracons. Segons l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, és un dels reptes de la ciutat en l’àmbit de l’educació.
Aloy va fer aquestes declaracions durant una visita que a l’escola Renaixença ahir dilluns, coincidint amb el primer dia del nou curs escolar. És dels sis col·legis de la ciutat on l’Ajuntament ha dut a terme millores per valor de més de 300.000 euros, un 50% més que no pas l’any passat.
A la Renaixença en concret, l’únic edifici d’estil racionalista de la ciutat, s’hi han invertit 70.000 euros. El centre es va inaugurar el 1934 amb la presència del president Companys
Reptes pendents
Durant la visita Aloy va assegurar que l’educació és una de les prioritats del govern, però que queden reptes pendents com el de l’escola de Valldaura. «Continua sent el gran element que ens falta a la ciutat». Va continuar dient que no és admissible que després de divuit anys «encara no sapiguem si l’escola es farà o no, esperem que sí, i quan. L’Ajuntament ha fet els deures i tenim el terreny que està a disposició de la Generalitat. Per tant, només falta que ens diguin quan començaran les obres». Segons Aloy, «fan falta ganes i compromís».
Va afegir que «som conscients que hi ha moltes necessitats a tot el país», però va recordar que Manresa és la ciutat «amb més barracons després de Barcelona, i no ho diem nosaltres sinó el mateix departament, i no pot ser que hi hagi un centre que està en aquesta provisionalitat des de fa 18 cursos i encara no hi hagi un horitzó clar». L’escola de les Bases és l’altre de la ciutat amb mòduls.
A la mateixa visita, el regidor d’Educació, Pol Huguet, va insistir que «ens convenen més equipaments» educatius a la ciutat. «Fa molts anys que no se’n construeix cap i anem molt justos».
Aloy i Huguet van ser a l’escola Renaixença per conèixer els treballs que aquest estiu s’han dut a terme al centre. S’ha insonoritzat el menjador, s’han renovat els lavabos i s’ha pintat tota l’escola. Del verd i taronja llampant que hi havia fins ara s’ha passat a un blanc trencat i beix per transmetre més calma. Ja no queden vestigis de pòsters o cartells a les parets, ara netes. Tan sols a l’escala hi ha quadres que recorden escriptors com Víctor Català, Jules Verne o Hergé, autor de Tintín, i les seves obres.
Espais i educació
També s’ha pintat l’escola Séquia, s’han substituït finestres al Conservatori de Música, s’ha millorat l’acústica del menjador de l’escola Bages, s’ha instal·lat una zona d’ombra al pati de les Bases i s’ha impermeabilitzat el cobert de l’entrada de l’escola bressol municipal l’Estel. Huguet ha recordat que el manteniment dels centres educatius és competència de l’Ajuntament, i que una bona qualitat dels espais també afavoreix la qualitat educativa.
Uns 11.000 alumnes van iniciar ahir el curs 2025-2026 a Manresa, una xifra semblant a anys anteriors. 1.900 són de segon cicle d’educació infantil, 4.900 de primària i 4.000 de secundària obligatòria.
