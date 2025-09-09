Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Ajuntament de Manresa afirma que porta al dia la sega i neteja d’herbes

El barri de Sant Pau es va queixar el mes passat de la manca de manteniment de la vegetació que, en algun cas, han decidit retirar els mateixos veïns

Vegetació descontrolada en un carrer del barri de Sant Pau

Vegetació descontrolada en un carrer del barri de Sant Pau / Arxiu/AV Sant Pau

Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

El barri de Sant Pau de Manresa es va queixar el mes passat perquè considerava que mancava un bon manteniment de la vegetació que hi havia crescut de manera descontrolada. Posant humor a la seva demanda, va comentar aleshores que els veïns s’havien començat a preguntar si «l’Ajuntament ha confós el nostre barri amb un espai natural protegit» perquè «l’abandonament del manteniment dels carrers, especialment pel que fa a la proliferació de les males herbes, ha convertit les voreres i cantonades en petits ecosistemes de vegetació». Reblaven amb ironia que «no cal viure en una jungla» i que, «al final, haurem de comprar conills perquè es mengin l’herba».

Regió7 va demanar a l’Ajuntament si estava al cas d’aquesta queixa. Ha contestat que aquesta primavera-estiu ha estat molt favorable per al desenvolupament de la vegetació a tota la ciutat i arreu del país. «No som pas l’únic Ajuntament que ha tingut més feina en aquest sentit». Així mateix, assegura que, a Manresa, els serveis de jardineria, que «no són infinits», fa notar, «han anat treballant, fent segues i neteges d’herbes a tota la ciutat, i s’ha intentat anar resolent totes les instàncies i queixes, incloses les de Sant Pau».

Fonts del barri han comentat que «l’Ajuntament ha tret només una part de les herbes d’alguns carrers, però no tots» i que en alguns ho han fet els veïns perquè «ja n’estaven farts». A banda d’això, recorden que el mes passat ja van remarcar que les instàncies demanant actuacions eren d’abans que arribessin les pluges.

