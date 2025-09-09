L’Ajuntament de Manresa afirma que porta al dia la sega i neteja d’herbes
El barri de Sant Pau es va queixar el mes passat de la manca de manteniment de la vegetació que, en algun cas, han decidit retirar els mateixos veïns
El barri de Sant Pau de Manresa es va queixar el mes passat perquè considerava que mancava un bon manteniment de la vegetació que hi havia crescut de manera descontrolada. Posant humor a la seva demanda, va comentar aleshores que els veïns s’havien començat a preguntar si «l’Ajuntament ha confós el nostre barri amb un espai natural protegit» perquè «l’abandonament del manteniment dels carrers, especialment pel que fa a la proliferació de les males herbes, ha convertit les voreres i cantonades en petits ecosistemes de vegetació». Reblaven amb ironia que «no cal viure en una jungla» i que, «al final, haurem de comprar conills perquè es mengin l’herba».
Regió7 va demanar a l’Ajuntament si estava al cas d’aquesta queixa. Ha contestat que aquesta primavera-estiu ha estat molt favorable per al desenvolupament de la vegetació a tota la ciutat i arreu del país. «No som pas l’únic Ajuntament que ha tingut més feina en aquest sentit». Així mateix, assegura que, a Manresa, els serveis de jardineria, que «no són infinits», fa notar, «han anat treballant, fent segues i neteges d’herbes a tota la ciutat, i s’ha intentat anar resolent totes les instàncies i queixes, incloses les de Sant Pau».
Fonts del barri han comentat que «l’Ajuntament ha tret només una part de les herbes d’alguns carrers, però no tots» i que en alguns ho han fet els veïns perquè «ja n’estaven farts». A banda d’això, recorden que el mes passat ja van remarcar que les instàncies demanant actuacions eren d’abans que arribessin les pluges.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un ferit crític evacuat en helicòpter i dos més de greus en un xoc frontal a Alp
- Una espanyola confessa el que guanya i estalvia vivint a Islàndia
- La Catalunya Central serà un bon lloc per veure avui l'eclipsi total de lluna
- NECROLÒGIQUES DEL 7 DE SETEMBRE DEL 2025
- Un ferit en un accident entre tres vehicles a la C-55, a Manresa
- Berga vibra amb el ciclisme retro i l’ambient de la Portal Attack
- Aquests són els pobles de la Costa Brava que han desaparegut
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”