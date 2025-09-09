L'Ajuntament de Manresa instal·la la gespa artificial al camp de futbol de Les Cots
Amb aquesta actuació, tots els camps de futbol dels barris de la ciutat on es juguen competicions compten ja amb gespa artificial
Redacció
El vell camp de futbol de terra de les Cots ja forma part del passat. Amb l'inici de la nova temporada, el camp llueix una nova imatge gràcies a la finalització dels treballs d'instal·lació de gespa artificial per part de l'Ajuntament de Manresa. L’actuació ha comptat amb un pressupost de 613.482,87 euros i ha estat finançada per la Diputació de Barcelona.
Es tracta d’un projecte molt esperat al barri, que ha inclòs també la implementació de sistemes de reg i drenatge, la col·locació d'una barana perimetral de protecció (110 cm), xarxes para pilotes (6 metres), instal·lació de porteries per a futbol 11 i futbol 7, bancs per als jugadors suplents i ancoratges per als pals de rugbi. La nova instal·lació destaca pel fet que el reblert de la gespa s'ha fet prescindint del cautxú granulat, per a adaptar-lo als canvis normatius més recents. Així mateix, el sistema de reg compta amb un dipòsit per a recollir i reutilitzar l'aigua.
Amb aquesta millora, tots els camps de futbol de Manresa on es juguen competicions compten ara amb gespa artificial. El procés va començar el 2019 al camp de la Mion i va continuar el 2021 amb la inauguració del camp de la Balconada i la renovació de la gespa artificial de l'Estadi del Congost, que es va reutilitzar per al camp de futbol del Xup. A banda, el camp de futbol del Gimnàstic de Manresa, de propietat privada, ja disposava de gespa artificial.
Aquest dimarts al matí, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, i el regidor d’Esports i Salut, Anjo Valentí, han fet una visita al camp acompanyats d’altres representants municipals i de representants de les Associacions de Veïns i Veïnes de la Font dels Capellans i de la Sagrada Família, i dels clubs de la Font dels Capellans, de la Diapo i del Tir amb Arc Manresa, que comparteix instal·lacions al mateix indret.
Les obres van començar a la primavera amb la demolició dels paviments existents, la retirada d'elements afectats, els moviments de terra i la instal·lació de noves xarxes de sanejament i drenatge. En les darreres setmanes, s'ha dut a terme la instal·lació de la gespa artificial i de la barana perimetral, i la col·locació de l’equipament esportiu, incloent-hi bancs, banquetes i porteries. En total, s’han reinstal·lat dues porteries de futbol 11 i quatre de futbol 7, de les quals dues són noves.
El camp de futbol de les Cots té unes dimensions de 98 metres de llarg per 58 metres d'ample, permetent acollir partits de futbol 11 o dos de futbol 7 simultàniament. Les instal·lacions compten amb un sistema d'il·luminació de 8 columnes i es complementen amb un edifici que alberga vestidors, instal·lacions i un bar situat a l'oest. En els darrers dos anys, s’han fet reformes a les cobertes i als vestidors gràcies al projecte Treball als Barris, de l’Ajuntament de Manresa.
Situat al barri de les Cots, a l'est de la ciutat, entre la C-55, la carretera de Viladordis i la Font dels Capellans, el camp és utilitzat actualment per dos clubs: el CF Font dels Capellans, amb tres equips (juvenil, sènior i veterans), i l'ONG Diapo, amb set equips (1 prebenjamí, 2 benjamins, 2 alevins, 1 infantil i 1 cadet), reunint un total de 120 jugadors. S'espera que les noves instal·lacions fomentin un increment en el nombre d'esportistes.
Visita a la Fàbrica Nova
Durant la seva estada a Manresa, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha visitat també la Fàbrica Nova de Manresa per conèixer de primera mà el projecte de rehabilitació de l’antic recinte fabril i la seva reconversió en un pol de coneixement, innovació i tecnologia. Ha estat acompanyada de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i dels regidors de govern Anjo Valentí, Joan Vila i Mariona Homs.
- Els voluntaris de la Catalunya central contra el foc a Zamora són superherois a les xarxes socials
- La policia busca l'home que va enviar a l'hospital d'un cop de puny el conductor d'un bus a Manresa
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- La Policia de Manresa farà tancar a l’hora el súper de la carretera de Vic si no compleix
- Maribel Vilaplana, la periodista que va dinar amb Mazón desmunta la versió del president sobre la DANA: «Vaig entrar en un xoc que em va dur a un ingrés hospitalari»
- Un arquitecte aporta una solució «viable» per a l’estació de busos de Berga
- Necrològiques del 8 de setembre del 2025