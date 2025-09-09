Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'exdiputat al Parlament per ICV Jaume Bosch presenta llibre a Manresa

Serà el dilluns 15 de setembre a la tarda la llibreria Abacus per parlar de "Fer política" en una conversa amb el periodista Quico Sallés i amb la portaveu de Manresa En comú, Laura Massana

Jaume Bosch

Jaume Bosch / Arxiu particular

Redacció

Manresa

L’advocat, expert en polítiques de seguretat i exdiputat al Parlament per ICV Jaume Bosch serà a Manresa el pròxim dilluns 15 de setembre a les 7 de la tarda per a presentar el seu llibre Fer política. Bosch compartirà conversa amb el periodista Quico Sallés i amb la portaveu de Manresa En comú, Laura Massana.

El llibre parla del passat, del present i el futur. Parla de Catalunya i parla del món, des d’una vivència personal nodrida de l’experiència de molts altres, com Josep Benet, Jordi Solé Tura i de les idees d’Enrico Berlinguer i el contacte personal amb Lula o José Mujica, però també de la importància de la militància de base, de la gent que sense esperar res a canvi, fa política per canviar el món.

Té la voluntat de tornar a posar la política al centre de la vida i d’animar les noves generacions a creure que, des de la política, encara hi ha moltes coses a fer, oi més en uns moments amb tants riscos per als drets i les llibertats.

L'acte tindrà lloc a 3/4 de 7 de la tarda a la Llibreria Abacus, al carrer de les Barreres, 22 de Manresa.

