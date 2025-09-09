Nova edició a Manresa del projecte "Soc pare" adreçat a homes amb fills de 0 a 3 anys
Es tracta d'un espai per compartir i reflexionar sobre l’experiència de la paternitat que es durà a terme quinzenalment del 24 de setembre al 17 de desembre
Conduïda pel terapeuta infanto-juvenil i familiar Marc Ros Companys, és una activitat gratuïta i comptarà amb servei de canguratge per a infants a partir de 3 anys
Redacció
Després de la bona acollida de la primera edició, l’Ajuntament de Manresa dona continuïtat al projecte "Soc pare", un espai de creixement i d'acompanyament per a homes amb infants de 0 a 3 anys que volen compartir i reflexionar sobre l’experiència de la paternitat.
Els pares amb infants de fins a 3 anys que vulguin compartir la seva experiència poden apuntar-se a aquest grup, que es durà a terme quinzenalment del 24 de setembre al 17 de desembre, concretament, tots els dimecres de 18.30 a 20.30 h, a l’Espai Lab 0-6 de la FUB 4 (avinguda Universitària, 10).
El grup serà conduït pel terapeuta infanto-juvenil i familiar Marc Ros Companys i es mantindrà estable i reduït (10-15 participants) per tal de garantir un espai segur i de confiança. El projecte dona continuïtat al procés iniciat durant l’etapa de gestació amb el grup “Seré pare!”, impulsat conjuntament per l’Ajuntament de Manresa i la unitat d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR).
Suport i intercanvi
L’activitat té com a objectiu fomentar una paternitat conscient, afectiva i corresponsable i oferir un espai de suport i intercanvi d’experiències. Mitjançant una dinàmica participativa i vivencial, els participants reflexionaran sobre el seu rol com a pares i treballaran eines per millorar el vincle amb els infants, la gestió emocional i la comunicació en l’entorn familiar.
L’activitat és gratuïta i comptarà amb servei de canguratge per a infants a partir de 3 anys.
Per inscriure’s al grup "Soc pare", cal omplir aquesta sol·licitud. Per a més informació, podeu adreçar-vos al siad@ajmanresa.cat o trucar al telèfon 93 875 23 10.
