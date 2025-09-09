Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Nova edició a Manresa del projecte "Soc pare" adreçat a homes amb fills de 0 a 3 anys

Es tracta d'un espai per compartir i reflexionar sobre l’experiència de la paternitat que es durà a terme quinzenalment del 24 de setembre al 17 de desembre

Conduïda pel terapeuta infanto-juvenil i familiar Marc Ros Companys, és una activitat gratuïta i comptarà amb servei de canguratge per a infants a partir de 3 anys

Un pare sosté els peus del seu nadó formant un cor amb les mans

Un pare sosté els peus del seu nadó formant un cor amb les mans / Fripik

Redacció

Manresa

Després de la bona acollida de la primera edició, l’Ajuntament de Manresa dona continuïtat al projecte "Soc pare", un espai de creixement i d'acompanyament per a homes amb infants de 0 a 3 anys que volen compartir i reflexionar sobre l’experiència de la paternitat.

Els pares amb infants de fins a 3 anys que vulguin compartir la seva experiència poden apuntar-se a aquest grup, que es durà a terme quinzenalment del 24 de setembre al 17 de desembre, concretament, tots els dimecres de 18.30 a 20.30 h, a l’Espai Lab 0-6 de la FUB 4 (avinguda Universitària, 10).

El grup serà conduït pel terapeuta infanto-juvenil i familiar Marc Ros Companys i es mantindrà estable i reduït (10-15 participants) per tal de garantir un espai segur i de confiança. El projecte dona continuïtat al procés iniciat durant l’etapa de gestació amb el grup “Seré pare!”, impulsat conjuntament per l’Ajuntament de Manresa i la unitat d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR).

Suport i intercanvi

L’activitat té com a objectiu fomentar una paternitat conscient, afectiva i corresponsable i oferir un espai de suport i intercanvi d’experiències. Mitjançant una dinàmica participativa i vivencial, els participants reflexionaran sobre el seu rol com a pares i treballaran eines per millorar el vincle amb els infants, la gestió emocional i la comunicació en l’entorn familiar.

L’activitat és gratuïta i comptarà amb servei de canguratge per a infants a partir de 3 anys.

Per inscriure’s al grup "Soc pare", cal omplir aquesta sol·licitud. Per a més informació, podeu adreçar-vos al siad@ajmanresa.cat o trucar al telèfon 93 875 23 10.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Els voluntaris de la Catalunya central contra el foc a Zamora són superherois a les xarxes socials
  2. La policia busca l'home que va enviar a l'hospital d'un cop de puny el conductor d'un bus a Manresa
  3. Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
  4. La Policia de Manresa farà tancar a l’hora el súper de la carretera de Vic si no compleix
  5. Maribel Vilaplana, la periodista que va dinar amb Mazón desmunta la versió del president sobre la DANA: «Vaig entrar en un xoc que em va dur a un ingrés hospitalari»
  6. Un arquitecte aporta una solució «viable» per a l’estació de busos de Berga
  7. Necrològiques del 8 de setembre del 2025
  8. Dos ferits en un xoc entre un cotxe i una camioneta a la rotonda del Paidos

Illa es reuneix a Palau amb els presidents d’Adif i Renfe per tractar el caos de Rodalies

Illa es reuneix a Palau amb els presidents d’Adif i Renfe per tractar el caos de Rodalies

L'activista cultural Jaume Piquer es retroba amb Igualada en l'acte institucional de la Diada

L'activista cultural Jaume Piquer es retroba amb Igualada en l'acte institucional de la Diada

FirAnoia apaga els generadors i estrena els nous estands de km0: la 72a edició mira a la ‘terra i futur’

FirAnoia apaga els generadors i estrena els nous estands de km0: la 72a edició mira a la ‘terra i futur’

El partit rodó de Gerard Fernández

El partit rodó de Gerard Fernández

Nova edició a Manresa del projecte "Soc pare" adreçat a homes amb fills de 0 a 3 anys

Nova edició a Manresa del projecte "Soc pare" adreçat a homes amb fills de 0 a 3 anys

Solsciència impulsa el primer concurs que uneix art i ciència a Solsona

Solsciència impulsa el primer concurs que uneix art i ciència a Solsona

Laia Font i Thierno Diallo competiran a la prestigiosa Copa del Món de París aquest cap de setmana

Laia Font i Thierno Diallo competiran a la prestigiosa Copa del Món de París aquest cap de setmana

Detecten per primer cop la presència d'un linx ibèric al Pirineu, a prop de la frontera amb França

Detecten per primer cop la presència d'un linx ibèric al Pirineu, a prop de la frontera amb França
Tracking Pixel Contents