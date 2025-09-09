Purgatori sense esperança per al Manresa
El club veia esfumar-se la possibilitat d’un rebot administratiu que el mantingués a l’ACB
La Setmana Santa del 2000 va ser la setmana negra del TDKManresa. Un partit a Gijón que podia garantir la permanència va acabar en una derrota que abocava a la pèrdua de categoria. El cop era encara més dur perquè arribava només dos anys després que el club meravellés el bàsquet europeu adjudicant-se el títol de lliga, i un any després d’haver estat participant a la màxima competició continental. I la condemna tenia una propina especialment amarga: TDK, la marca que havia donat nom al club en la seva etapa més gloriosa, durant 14 anys, abandonava el vaixell durant el naufragi. El Manresa estava tan associat a TDK que, per a molts, acabava de perdre el nom.
El club, presidit per Enric Torres, va estar amatent des del primer moment a la possibilitat que algun dels equips amb plaça a l’ACB hagués de renunciar-hi i hi hagués un miracle. Totes les mirades estaven posades al Lobos Cantabria, un equip ascendit el 1997 i amb uns fonaments molt precaris. El Lobos tenia una situació econòmica molt compromesa que podia ser la salvació del Manresa.
Ningú no hi comptava gaire, però la possibilitat hi era. Hi era, fins que es va acabar. I això es va produir ara fa 25 anys justos, amb una carta que el president de la competició, Eduard Portela va enviar a Enric Torres on li deia que abandonés tota esperança. En els seus estatuts, l’ACB preveia que es pogués excloure un equip de la competició si no presentava un pla econòmic solvent. Però una modificació de la Llei de l’Esport el 1996 establia que associacions i federacions no podien intervenir en les finances dels seus associats. Només els accionistes i creditors podien demanar responsabilitats als clubs esportius. El Bàsquet Manresa no tenia cap força legal per portar el tema als tribunals.
Amb l’equip en plena pretemporada -el 7 de setembre derrotava 103-105 el Casademont Girona, de l’ACB-, l’última possibilitat remota era que la directiva del Lobos es veiés incapaç de posar l’equip en marxa i, en el termini d’una setmana, renunciés a la categoria. En aquest cas, l’associació de clubs convocaria una reunió extraordinària en la qual s’hauria de decidir si la lliga començava amb només 17 clubs, o si es convidava un 18è que, per lògica, hauria estat el Manresa.
El club càntabre, instal·lat en una muntanya russa, deixava clar que començaria la temporada encara que no tingués garanties d’acabar-la i, una setmana després, anunciava que hi renunciaria, cosa que posava dels nervis els directius del Nou Congost perquè la decisió del Lobos els agafaria amb la LEB començada. Res de res: al final, el club càntabre, efectivament, es va mantenir en la competició, i la va acabar. És més: va aconseguir salvar la categoria. El 2002 va tornar a la LEB, just quan el Manresa en va sortir, i el 2009 va desaparèixer.
El Bàsquet Manresa va començar la lliga sense patrocinador i amb un clima d’incertesa. Salva Maldonado, heroi de la Copa, va tornar a la banqueta. Joan Creus, el mític ‘Chichi’, es va fer càrrec de la direcció esportiva. Els puntals de la plantilla eren Ferran Laviña, Alexander, Rutland, i un Noccioni, futura estrella, que s’incorporava cedit pel Tau. L’equip va ser competitiu, però va caure davant del Lleida en la segona ronda del play-off. L’objectiu de tornar a l’elit es va fer esperar.
DE TDK A MINORISA. La caiguda a la LEB va ser un daltabaix esportiu, i també econòmic. La pèrdua del patrocini de TDK va fer un forat als comptes del club, que va jugar sense patrocinador, amb la samarreta en blanc, fins que el president, Enric Torres, va fer un pas endavant i una de les seves empreses, Minorisa.net, hi va posar el logo i els diners.
