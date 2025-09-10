Afectacions de trànsit per la celebració de la Diada Nacional de Catalunya
Des de les 8h fins les 13h es tallarà el trànsit al passeig Pere III i la plaça Onze de Setembre, entre el carrer Séquia i plaça Espanya
Redacció
Manresa
Aquest dijous 11 de setembre, des de les 8 del matí fins a la 1 del migdia es tallarà el trànsit al passeig Pere III i la plaça Onze de Setembre, entre el carrer Séquia i plaça Espanya en motiu dels actes institucionals de la Diada Nacional de Catalunya. Les afectacions en aquests trams interferiran la mobilitat de manera que:
- Els vehicles que circulin pel passeig Pere III provinents de plaça Bonavista es desviaran per carrer Séquia.
- Es mantindrà l'accés de vehicles de carrer Primer de Maig a passeig Pere III per accedir a plaça Espanya, passeig Pere III i carrer Guimerà
- Es tallarà l'accés al passeig Pere III des de carrer Circumval·lació (baixada Sindicats), carrer Camps i Fabrés i des de plaça Espanya en direcció a la plaça Bonavista.
- La Línia LF del servei Bus Manresa modificaran el seu recorregut. Pots consultar afectacions i parades provisionals a la web del bus Manresa
- Es prohibirà l'estacionament a la plaça Onze de Setembre i al passeig Pere III, al tram entre el carrer Séquia i plaça Onze de Setembre (ambdós laterals).
