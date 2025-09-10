Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Afectacions de trànsit per la celebració de la Diada Nacional de Catalunya

Des de les 8h fins les 13h es tallarà el trànsit al passeig Pere III i la plaça Onze de Setembre, entre el carrer Séquia i plaça Espanya

El carrer Guimerà i el passeig Pere III estaran tallats al trànsit des de les 8 fins les 13h

El carrer Guimerà i el passeig Pere III estaran tallats al trànsit des de les 8 fins les 13h / Arxiu / Oscar Bayona

Redacció

Manresa

Aquest dijous 11 de setembre, des de les 8 del matí fins a la 1 del migdia es tallarà el trànsit al passeig Pere III i la plaça Onze de Setembre, entre el carrer Séquia i plaça Espanya en motiu dels actes institucionals de la Diada Nacional de Catalunya. Les afectacions en aquests trams interferiran la mobilitat de manera que:

  • Els vehicles que circulin pel passeig Pere III provinents de plaça Bonavista es desviaran per carrer Séquia.
  • Es mantindrà l'accés de vehicles de carrer Primer de Maig a passeig Pere III per accedir a plaça Espanya, passeig Pere III i carrer Guimerà
  • Es tallarà l'accés al passeig Pere III des de carrer Circumval·lació (baixada Sindicats), carrer Camps i Fabrés i des de plaça Espanya en direcció a la plaça Bonavista.
  • La Línia LF del servei Bus Manresa modificaran el seu recorregut. Pots consultar afectacions i parades provisionals a la web del bus Manresa
  • Es prohibirà l'estacionament a la plaça Onze de Setembre i al passeig Pere III, al tram entre el carrer Séquia i plaça Onze de Setembre (ambdós laterals).

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
  2. Els voluntaris de la Catalunya central contra el foc a Zamora són superherois a les xarxes socials
  3. Adrián Díaz, empresari espanyol a la Xina: «A les fàbriques xineses es descansa un dia al mes i ningú ho qüestiona»
  4. Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
  5. La pluja intensa provoca dos accidents, fa caure arbres i obliga a remolcar cotxes aquesta nit a la Catalunya central
  6. La policia busca l'home que va enviar a l'hospital d'un cop de puny el conductor d'un bus a Manresa
  7. El centre de Fuïves, a Olvan, tanca després de 50 anys de recuperació del ruc català
  8. Lluís Llach: «Salvador Illa és el senyal que l'independentisme ha tocat fons»

La tornada a l'escola i la batalla de sempre: com prevenir i tractar els polls

La tornada a l'escola i la batalla de sempre: com prevenir i tractar els polls

Illa recorrerà la sentència del TSJC sobre el català a l’escola: «No permetré que ningú faci un ús polític de la llengua»

Illa recorrerà la sentència del TSJC sobre el català a l’escola: «No permetré que ningú faci un ús polític de la llengua»

Un llibre presenta un centenar de paraules manresanes

Un llibre presenta un centenar de paraules manresanes

Què passa a Roblox? Descuits en la seguretat infantil, pressió social i demandes legals

Què passa a Roblox? Descuits en la seguretat infantil, pressió social i demandes legals

Acte de la recollida de la Flama de la Resistència Catalana a Cardona

Acte de la recollida de la Flama de la Resistència Catalana a Cardona

Markus Haupt (Seat): «La fàbrica de Martorell necessita una segona plataforma per reaccionar davant de possibles crisis»

Markus Haupt (Seat): «La fàbrica de Martorell necessita una segona plataforma per reaccionar davant de possibles crisis»

Andrea Bajani explora la violència familiar en el sistema patriarcal a 'L’aniversari', Premi Strega 2025

Andrea Bajani explora la violència familiar en el sistema patriarcal a 'L’aniversari', Premi Strega 2025

ERC canvia d’imatge: el groc dona pas al taronja i al beix

ERC canvia d’imatge: el groc dona pas al taronja i al beix
Tracking Pixel Contents