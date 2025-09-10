Durant la Nit de la Recerca es parlarà sobre el potencial que té la investigació
Es durà a terme la nit de dijous 25 de setembre al pati de l'antic Escorxador de Manresa
Redacció
La Nit de la recerca fa 5 anys a Manresa. Sota el títol "Amb la recerca fem ciutat" es posarà novament de manifesta el potencial investigador de la capital i refermarà el seu paper com a ciutat de coneixement. La vetllada es durà a termet al pati de l'antic Escorxador i comptarà amb una taula rodona conjunta amb representants d'entitats que explicaran l'impacte dels projectes que porten a terme al territori. L'acte es farà el dijous 25 de setembre a les 7 de la tarda, les inscripcions per assistir-hi com a públic ja estan obertes i es pot fer a través d'aquest enllaç.
El debat té per objectiu donar a conèixer els projectes d'investigació en què treballa cada entitat i té com a fil conductor l'impacte que aquests tenen al territori. En aquesta taula rodona hi participaran representants de totes les entitats que formen part de l'organització de la Nit de la Recerca a Manresa (Ajuntament de Manresa, UPC Manresa, Campus Manresa de la UVic-UCC, Biblioteca del Campus Universitari de Manresa, Observatori de la Recerca de la Catalunya Central, Eurecat, Althaia, Sant Andreu Salut i ICS Catalunya Central). L'acte estarà conduït per la periodista bagenca Nia Escolà. Durant la sessió també es presentaran els resultats d'R+D+I del 2024 elaborats per l'Observatori de la Recerca de la Catalunya Central.
La nit doncs, comptarà amb experts en àmbits molt diferents i alhora complementaris tot donant una visió global de la recerca que es fa a la ciutat. Posteriorment tindrà lloc un networking en el marc de la recerca per tal d'establir i mantenir xarxes, intercanviar informació, recursos, oportunitats i suport mutu, entre les persones assistents a la Nit Europea de la Recerca a Manresa.
La vetllada de Manresa s'emmarca en la Nit Europea de la Recerca, un esdeveniment públic d'àmbit europeu que se celebra de forma simultània a més de 300 ciutats de 25 països d'Europa al mateix temps, i que està dedicada a la divulgació de la ciència.
Activitats també a Berga
L'exploratori dels Recursos de la Natura (UPC) organitza la Nit Europea de la Recerca a Berga al Claustre de Sant Francesc, el dia 26 de setembre. Al matí, el programa inclou tallers per a joves (des de 6è de Primària a Batxillerat). A la tarda, a la Sala del Casino de Berga, tindrà lloc un espectacle de ciència per a tots els públics "La naturalesa de l'univers". Al vespre, es faran les microxerrades "Postres de ciència", de nou al Claustre de Sant Francesc, amb la participació de diversos investigadors del territori.
La UVic-UCC coordina els actes de la Nit Europea de la Catalunya Central
Les activitats, coordinades per la UVic-UCC, tenen per objectiu apropar la recerca i els seus protagonistes a públics de totes les edats, de manera planera i entretinguda. D'aquesta manera, tothom té l'oportunitat de conèixer els avenços científics que es desenvolupen al territori de la mà de les persones que es dediquen a la recerca.
La Nit Europea de la Recerca oferirà moltes activitats arreu de Catalunya, que comptaran amb la col·laboració d'investigadors i investigadores de més de 50 entitats científiques. El programa sencer es pot consultar en aquesta web, on també es poden formalitzar les inscripcions.
