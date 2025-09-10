La Fàbrica Nova de Manresa ja mostra un tram de façana restaurada i sense bastides
Era la part més malmesa de la nau perquè s'hi van afegir a sobre edificis de càrrega i descàrrega, i ventilació
Sense bastides i restaurada. La Fàbrica Nova de Manresa ja pot començar a presumir de façana. De l’original, la que farà cent anys el 2026.
Es tracta d’un tram que dona a l’avinguda Bertrand i Serra i que durant anys i panys, quan la fàbrica era en ple funcionament, va quedar oculta per, primer, uns edificis de ventilació i de càrrega i descàrrega que van canviar totalment la fesomia primera de l’edifici (vegeu imatge superior). Després, un cop enderrocats aquests afegits i de l’intent frustrat de convertir l’antiga nau en un gran centre comercial, va quedar oculta sota els tendals que cobrien la façana.
El tram que ja es pot contemplar és el que estava més malmès a causa, precisament, de les instal·lacions que sense cap mena de contemplació -eren altres temps- es van anar afegint a la indústria tèxtil per les necessitats logístiques del moment.
Per aquest motiu, a més a més de les obres de rehabilitació i consolidació de l’edifici, també s’han hagut de fer veritables treballs de restauració per poder recuperar el seu aspecte original de la forma més fidelment possible. Això ha obligat els operaris a aprendre a treballar de forma artesana tal com es feia quan es va construir la nau de la fàbrica fa cent anys.
152 metres d’allargada
La façana principal, la que dona a l’avinguda Bertrand i Serra i una part a la Via de Sant Ignasi, fa 152 metres d’allargada. A diferència de la que està encarada al carrer Ignasi Domènech, ja al barri de la Sagrada Família, és la que estava més feta malbé i perjudicada pels edificis que s’hi van anar afegint a sobre. La façana original va quedar absorbida i va passar a ser un interior de la nau. En canvi, amagava parts rellevants, arquitectònicament parlant, i a més a més és la que dona la cara a la ciutat i a l’espai obert de l’avinguda.
El projecte de rehabilitació i consolidació de la Fàbrica Nova es porta a terme per fases, algunes de les quals s’encavalquen entre elles. Una de les més laborioses ha estat aquest procés de restauració. Per altra part, al costat de la façana acabada de restaurar, s’està alçant la més propera a la carretera del Pont de Vilomara, que es va enderroca del tot anys enrere. En aquest cas s’ha de fer nova.
Quan estigui del tot es podrà acabar de cobrir tota la nau. Es va quedar sense coberta per poder per poder dur a terme treballs d’ignifugació, aïllament tèrmic i impermeabilització de la teulada i de les encavallades metàl·liques del sostre. Això va obligar a enretirar les 52.000 teules que hi havia, que es tornaran a reposar així que es pugui. De moment mitja nau ha recuperat la teulada pel cantó de les piscines municipals.
Nou mesos d’obres
Les obres de rehabilitació i consolidació de la centenària Fàbrica Nova van començar fa nou mesos. Tenen un cost de 10 milions d’euros que ha aportat el govern central i s’han de dur a terme, segons les previsions, en un termini de catorze mesos.
L’equipament, que forma part de la història recent de la ciutat, ha de relligar el passat industrial i tèxtil de Manresa i Catalunya amb el futur tecnològic de la ciutat a través d’un pol de coneixement que impulsen l’Ajuntament de Manresa i la Universitat Politècnica de Catalunya.
