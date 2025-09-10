La federació de barris de Manresa dona suport a la concessió de la Medalla de la Ciutat a Víctor Feliu
L'ens veïnal agraeix el reconeixement proposat per l'Ajuntament, que considera profundament just i necessari, i anima totes les entitats de la ciutat a sumar-s’hi
Redacció
La Federació d’Associacions de Veïns de Manresa vol expressar el seu agraïment a l’Ajuntament de Manresa i als grups municipals per la proposta d’atorgar la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic, a títol pòstum, a Víctor Feliu Ferrer, històric dirigent veïnal i activista compromès amb la ciutat. Feliu va morir el passat 19 d'agost.
La Federació considera que aquest reconeixement és profundament just i necessari, ja que fa valdre la trajectòria d’una persona que, des dels inicis del moviment veïnal fins als darrers dies de la seva vida, va dedicar esforços incansables a millorar la qualitat de vida als barris, defensar els drets socials i enfortir la cohesió i la solidaritat entre veïns i veïnes.
Exemple de compromís
Recorda, alhora, que Feliu va ser un dels impulsors i referents de la nostra entitat, i el seu llegat és un exemple de compromís, constància i tenacitat per a totes les entitats i persones que treballen per a una Manresa més justa i inclusiva. La Federació d’Associacions de Veïns de Manresa manifesta la seva adhesió i suport absolut a la iniciativa municipal, i anima totes les entitats de la ciutat a sumar-s’hi per tal que aquest reconeixement sigui compartit.
