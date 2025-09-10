Veïnat
La festa major de Viladordis registra la participació més alta des de fa anys
L’organització calcula que unes mil persones van assistir als actes celebrats que enguany van incorporar per primera vegada activitats el divendres
Redacció
La Festa Major de Viladordis va concloure amb una de les participacions més altes des de fa anys. L’organització calcula que unes mil persones van assistir als actes celebrats. L’acte més multitudinari, però, va ser la botifarrada popular i el ball de Festa Major. De fet, van exhaurir les 400 botifarres que s’havien cuit durant el vespre.
Els actes populars van començar amb dos concerts adreçats al jovent a càrrec de les bandes 4CAT i l’Increïble Xevi i Sus Muchachos. Ja entrada la matinada es va cloure amb una sessió de DJ.
Tot i la novetat, ja que és la primera vegada que s’organitzaven actes en un divendres de festa major, «una gran quantitat de persones van omplir la sala gran del Casal de Viladordis per escoltar les dues bandes» deia l’organització de la festa major. Aquest espai també es va omplir «de gom a gom» l'endemà per ballar i escoltar la música del solista Raül.
D’altra banda, l’activitat Viladordis Express, organitzada per l’Agrupament Escolta La Salut de Viladordis, va comptar amb moltes famílies i infants que van participar en un joc de pistes per diferents indrets del poble.
Després de la missa solemne de diumenge celebrada al Santuari de la Salut, que va ser presidida pel bisbe de Vic, Romà Casanova, el Casal es va tornar a omplir de viladordins i viladordines en el vermut popular que, enguany recuperava una actuació musical que comptava amb un concert del grup The Blue Dream.
L’organització ha volgut deixar clar que «darrere aquesta programació hi ha un gran esforç organitzatiu de totes les entitats del barri de Viladordis: El Casal de Viladordis i la seva Comissió de Joves, l’Associació de Veïns, l’Agrupament Escolta La Salut i la Parròquia de Santa Maria de Viladordis i Santuari de la Salut. A més dels veïns i veïnes que de forma voluntària van dedicar temps a donar un cop de mà per fer possible la Festa Major de Viladordis».
