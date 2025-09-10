Francesc Mauri serà el proper convidat al cicle Pessics de Vida
L'entrevista anirà a càrrec del berguedà Héctor Aranda i es farà a la sala d'actes de El Casino el dimecres 24 a les 7 de la tarda
Redacció
El meteoròleg i divulgador Francesc Mauri serà el proper convidat del cicle "Pessics de Vida". La conversa, que es durà a terme dimecres 24 de setembre a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural El Casino, tindrà un format íntim i proper en què el protagonista no només parlarà del temps i el clima, sinó també de la seva trajectòria professional i personal, vivències, valors i reflexions personals. L'acte, organitzat per la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa, anirà a càrrec del periodista col·legiat berguedà Héctor Aranda. A més, l'entrevista també es podrà seguir en directe des del canal de YouTube de Manresa Cultura.
Francesc Mauri Domènech (Barcelona, 1966) és geògraf, meteoròleg i comunicador. És llicenciat en Geografia per la Universitat de Barcelona, especialitzat en climatologia, i des del 1985 treballa a Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio. Amb una llarga trajectòria com a cap del departament de meteorologia de TV3, és una de les cares més reconegudes de la meteorologia al país. Mauri combina la tasca informativa amb una destacada vocació divulgativa. Ha publicat llibres sobre el canvi climàtic, participa habitualment en conferències i col·labora amb entitats i institucions que treballen en la sensibilització ambiental, la sostenibilitat i l’educació climàtica
El cicle "Pessics de Vida" compta amb la col·laboració de Regió7, Canal Taronja, Nació Manresa, la DO Pla de Bages, Llibreria Parcir i Llibreria Rubiralta.
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- Els voluntaris de la Catalunya central contra el foc a Zamora són superherois a les xarxes socials
- Adrián Díaz, empresari espanyol a la Xina: «A les fàbriques xineses es descansa un dia al mes i ningú ho qüestiona»
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
- La pluja intensa provoca dos accidents, fa caure arbres i obliga a remolcar cotxes aquesta nit a la Catalunya central
- La policia busca l'home que va enviar a l'hospital d'un cop de puny el conductor d'un bus a Manresa
- El centre de Fuïves, a Olvan, tanca després de 50 anys de recuperació del ruc català
- Lluís Llach: «Salvador Illa és el senyal que l'independentisme ha tocat fons»