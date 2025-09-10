Medi ambient
El Govern aposta pel model de Manresa per lluitar contra l'augment d'escombraries
Catalunya genera més residus i la Generalitat pressiona per estendre els contenidors intel·ligents o el porta a porta
Guillem Costa
Després de cinc anys de descens, la generació de residus a Catalunya va tornar a créixer el 2024. És una de les principals conclusions de l’informe publicat per l’Agència Catalana de Residus. En total, es van produir 3,86 milions de tones d’escombraries municipals (excloent la runa de les obres), un 2% més que l’any anterior, cosa que equival a 482 quilos per habitant i any. Es tracta d’una xifra que està una mica per sobre de la mitjana de tot Espanya (465 quilos per habitant i any). Una de les assignatures pendents, per tant, és disminuir la quantitat d’escombraries que es produeix. Per a fer-ho, la Generalitat planteja replicar el model de contenidors intel·ligents que es fa servir a Manresa.
{"zeta-highlight":[]}
En paral·lel, l’altre gran repte és reciclar bé i aconseguir separar els residus per fraccions. En aquest aspecte, s’ha millorat lleugerament. La recollida selectiva va experimentar un petit augment del 3% i arriba al 47,1% del total (1,8 milions de tones separades en origen). El 2024, la fracció orgànica va millorar en un 6%. També es van incrementar les fraccions d’envasos i paper (3%), mentre que el vidre va caure un 4%. No obstant, més de la meitat (52%) del que es genera directament no es recicla i acaba en abocadors o incineradores.
Les dades evidencien la dificultat per avançar cap a un model més circular i sostenible. El Govern s’ha proposat reduir dràsticament la quantitat d’escombraries que acaba als abocadors. Però perquè es pugui separar correctament, no n’hi ha prou que les ciutats apliquin sistemes com el porta a porta i els contenidors intel·ligents, com es fa a Manresa. En aquests moments, si es reciclés bé, les plantes de tractament no tindrien capacitat per assumir tots els residus. Així, doncs, el Departament de Territori preveu ampliar i construir noves plantes per després poder clausurar abocadors.
Avenços insuficients
Mentre la Generalitat avança per fer realitat aquest pla, els municipis tenen els deures de separar bé els residus. Sobretot, el marge de millora es troba a les ciutats importants. El director de l’Agència de Residus de Catalunya, Albert Planell, adverteix que els avenços continuen sent «insuficients»: «Malgrat l’increment en la lleugera millora de la recollida selectiva, Catalunya ha de redoblar esforços per assolir els objectius europeus, especialment en la reducció del dipòsit controlat i en l’augment de la qualitat i l’eficàcia dels sistemes de recollida selectiva». «És clau la revisió de l’actual planificació d’infraestructures que s’ha posat en marxa», destaca Planell.
El Govern aposta per estendre els sistemes de recollida considerats més eficients, com el porta a porta i els contenidors tancats o intel·ligents, que ja funcionen en més de 400 municipis, el 42,3% del total. Segons l’Agència, l’experiència demostra que allà on s’apliquen aquests models la taxa de reciclatge supera el 50%.
El model de Manresa
La Generalitat busca replicar models com el de Manresa, que ja serveix de referència per a diversos municipis. De fet Girona adoptarà el model de recollida d’escombraries de la capital del Bages després de les reiterades queixes pel sistema de neteja que va posar en marxa la capital gironina a mitjans del 2024 també amb contenidors tancats però multifraccions. Això vol dir que un mateix contenidor s’utilitza per un determinat residu en funció del dia de la setmana. Això es combina amb el porta a porta en determinats barris i amb contenidors temporals a certs punts.
Després de protestes veïnals i dels comerços, de la recollida de més de 5.000 signatures contra el model, i d’illes de contenidors brutes i deixades, ha optat per incorporar un contenidor per cada fracció, igual que a Manresa, que es podran obrir igualment amb targeta però cada dia i a qualsevol hora. El nou model es posarà en marxa a principis de l’any vinent.
El sistema de contenidors tancats de Manresa es va posar en marxa l’estiu de l’any passat als barris de La Balconada i Cal Gravat. S’ha anat escampant progressivament a tota la ciutat fins aquest juny, quan ha arribat al Barri Antic. També hi ha hagut crítiques per la brutícia que s’acumula al voltant dels contenidors.
A més a més del cas de Girona, el model de Manresa ha generat interès entre municipis i institucions d’arreu. Han visitat la ciutat o s’han reunit amb el govern manresà representants dels ajuntaments de Montcada i Reixach, Granollers, Barcelona, Olesa de Montserrat, Terrassa, Sabadell i Rubí. També han estat a Manresa una delegació del Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Sant Lluís, també de Menorca, i el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental que aplega 19 municipis de la comarca.
Més població
Tot i que el creixement de la població i de l’economia no s’ha traduït en un augment proporcional dels residus per càpita gaire important, ara el repte per a Catalunya és fer un salt qualitatiu en la separació i en el tractament. Planell remarca que és «imprescindible» millorar la qualitat de la recollida i reduir la fracció resta (el que no es recicla) per acostar-se als objectius europeus».
La futura llei de residus i la revisió de la planificació d’infraestructures que prepara l’Executiu català han de marcar el full de ruta en els pròxims anys. L’Agència de Residus insisteix que el compromís no pot recaure només en l’Administració: serà necessari un esforç continuat de la societat i dels municipis per avançar cap a un model més sostenible.
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- Els voluntaris de la Catalunya central contra el foc a Zamora són superherois a les xarxes socials
- Adrián Díaz, empresari espanyol a la Xina: «A les fàbriques xineses es descansa un dia al mes i ningú ho qüestiona»
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
- La pluja intensa provoca dos accidents, fa caure arbres i obliga a remolcar cotxes aquesta nit a la Catalunya central
- La policia busca l'home que va enviar a l'hospital d'un cop de puny el conductor d'un bus a Manresa
- El centre de Fuïves, a Olvan, tanca després de 50 anys de recuperació del ruc català
- Lluís Llach: «Salvador Illa és el senyal que l'independentisme ha tocat fons»