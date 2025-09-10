L'Observatori de l'Aigua celebra la seva primera reunió plenària
La trobada s'ha celebrat aquest dimecres a les 5 de la tarda al Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa i ha reunit agents clau per impulsar una gestió sostenible i participativa dels recursos hídrics
Redacció
L’Observatori de l’Aigua ha celebrat aquest dimecres 10 de setembre al Museu de l’Aigua i el Tèxtil la seva primera reunió plenària, un fet que marca el punt de partida del seu funcionament. El plenari està format per una trentena de membres procedents dels àmbits polític, industrial, associatiu, ecologista, universitari, educatiu i d'Aigües Manresa. Tenen per objectiu generar un espai estable de diàleg, reflexió i cooperació al voltant de la gestió sostenible de l’aigua.
Creat amb la voluntat de fomentar la participació ciutadana i garantir la transparència en la gestió del recurs, l’Observatori s’articula al voltant de quatre taules de treball obertes sobre temes clau: Infraestructures i governança tècnica (per abordar l’aplicació de les tecnologies, la necessitat de noves instal·lacions i la digitalització amb una visió compartida); Protecció ambiental del recurs (centrada en educació, cooperació i sensibilització per conservar l’entorn natural); Governança (amb accions per impulsar la transparència, l'equitat, les dades obertes i el control democràtic); i Orientació a les persones (que reivindica l’aigua com a dret humà i posa l’usuari i el talent humà al centre del servei).
Per garantir aquesta transparència i reforçar la comunicació amb la ciutadania, s’ha creat aquesta pàgina web on es podran seguir els progressos de l’Observatori i consultar-ne la normativa. Aquest espai digital també servirà per promoure processos participatius quan sigui necessari i per mantenir informada la societat sobre iniciatives, acords i accions relacionades amb la gestió de l’aigua al territori. La creació de l’Observatori de l’Aigua ha estat possible gràcies al suport del projecte Sostenibilitat en el cicle de l’aigua: digitalització i transformació del territori, finançat amb fons europeus NextGenerationEU i inclòs dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern espanyol.
L'Observatori de l'Aigua del Bages i Moianès va néixer al juliol de l'any passat amb el propòsit de funcionar com un nou òrgan autònom de participació i consulta sobre el servei de l’aigua. En l'acte fundacional Antoni Ventura i Ribal, gerent d’Aigües Manresa va preveure que a meitats d'aquest 2025 se celebraria aquest primer plenari i començar a treballar durant el quart trimestre d'aquest mateix any
