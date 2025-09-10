De Manresa al Celler Abadal: Nit solidària de l’Alzheimer amb un sopar molt especial
L'Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer i Altres Demències del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès organitza un àpat al mateix lloc on es va fer el que va servir per fundar l’entitat, fa 25 anys
«L’Alzheimer està avançant molt en edat i en quantitat», afirma Pep Garcia, president de l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer (AFA) i Altres Demències del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès. Més casos i amb gent afectada cada vegada més jove. Amb l’objectiu de mantenir i d’ampliar les activitats que organitza l’entitat pensant en els afectats i en les seves famílies, i coincidint amb els 25 anys de la seva fundació, ha organitzat el pròxim 26 de setembre una gran nit solidària amb un sopar al Celler Abadal, a Horta d’Avinyó, que justament és l’espai on es va fer el sopar que va donar vida a l’AFA, que aleshores van cuinar diversos metges relacionats amb el projecte.
El sopar del pròxim dia 26, que començarà a les 8 del vespre, es podrà fer gràcies a la complicitat de la família Roqueta. El servirà el càtering Les Alzines, amb seu a Gironella, que cada vegada està agafant més renom en el sector, i inclourà les actuacions del pianista i compositor Manel Camp, les també pianistes Elisenda Duocastella i Glòria Ballús, la parella formada per Anna Vilajosana i Xavier Serrano i el cantant Salva Racero.
Tres opcions de participació
El preu del sopar per persona és de 100 euros i s’hi pot participar en tres formats. Les persones que hi assisteixin soles o acompanyades; com a empresa, institució o entitat, i mitjançant la taula zero per a qui vulgui fer una aportació i no hi vagi. La imatge promocional, obra d’Elsa Mira, mostra unes mans envoltant un cervell amb la idea de fusionar el gest solidari dels qui hi assistiran amb les malalties per les quals s’organitza l’esdeveniment.
400 socis i 150 usuaris
Actualment, l’AFA té 400 associats i atén 150 persones amb els diferents serveis que ofereix: atenció psicològica individual per als cuidadors, grups d’ajuda mútua també pensats per als familiars i cuidadors, tallers de psicoestimulació i la unitat d’entrenament de la ment. Té la seu en un despatx del Centre Hospitalari de Manresa.
Amb motiu dels 25 anys de l’entitat i de Dia Mundial de l’Alzheimer s’han organitzat diverses activitats. El dilluns, dia 22 setembre, a l’auditori de la Plana, a les 11 del matí, hi haurà teatre amb El cor no oblida, de la Cia Incite. Amb entrada gratuïta, és un acte obert a tothom. El mateix dia, a les 7 de la tarda, també a la Plana, es farà la projecció del curt París 70 amb un fòrum posterior conduït per Joan Barbé. La cinta dirigida per Dani Feixes amb Luisa Gavasa i Alain Hernández va rebre nominacions als Premis Goya i Forqué 2024. El protagonista, Jan, s’ha de fer càrrec de la seva mare, malalta d’Alzheimer, i busca la manera de millorar la seva situació per fer-la sentit millor. El divendres 26, a les 8 del vespre, tindrà lloc el sopar solidari (les reserves es poden fer en aquesta web).
El 9 d’octubre, a 2/4 de 8 del vespre, el multicinemes Bages Centre acollirà la projecció de la pel·lícula Mentre siguis tu, on l’actriu Carme Elias narra en primera persona el seu dia a dia amb l’Alzheimer. Finalment, el 21 d’octubre, a les 7 de la tarda, a la sala d’actes del Casino, es farà la presentació del llibre de l’escriptor i periodista Victor Alexandre Jo no volia ser Rita Hayworth.
