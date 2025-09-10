Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La tarda és extra! ofereix un curs ple d'activitats extraescolars gratuïtes per a joves

El programa recull totes les activitats que l’ajuntament posa a disposició d’infants, adolescents i joves per aquest curs 2025-2026

Les inscripcions s’obriran el pròxim dilluns a les 12 del migdia i es podran fer a través de la web

La Tarda és extra! ofereix un ampli ventall d'activitats per a infants i joves

La Tarda és extra! ofereix un ampli ventall d'activitats per a infants i joves / Instagram

Redacció

Manresa

Sota el nom de La tarda és extra!, s'ha donat a conèixer tota l’oferta d’activitats extraescolars municipals pel curs 2025-2026. El llistat de propostes amb la informació de cadascuna d’elles i els enllaços d’inscripció es pot consultar a en aquesta web des d'on també es pot descarregar un llibret digital amb tota la informació. El programa recull totes les activitats que l’ajuntament posa a disposició d’infants, adolescents i joves, una oferta que aquest curs inclou activitats com teatre, escacs, multiesports, arts plàstiques, batucada i dansa urbana per a l'alumnat de primària, i propostes com dansa urbana, teatre, kungfu i escacs per al de secundària. Les activitats de primària es duran a terme en diversos centres educatius de la ciutat i estan obertes a tots els infants, independentment de l’escola on estudiïn. Les de secundària i joves es faran en espais específics preparats per acollir aquestes propostes.

Inscripcions del 15 al 29 de setembre

El període d’inscripcions a les activitats extraescolars serà del 15 al 29 de setembre i, en cas que hi hagi més demanda que places disponibles, es farà un sorteig el dimecres 1 d’octubre al migdia per garantir l’equitat i la transparència en l’assignació. Les activitats començaran a partir del 14 d’octubre i finalitzaran a finals de maig. La tarda és extra! recopila tota la informació de les activitats per a infants, adolescents i joves en un sol espai, per tal de facilitar la tasca d’informació i inscripció a les famílies, i segueix la mateixa línia iniciada amb Fa estiu, on s'hi trobava l'oferta de tots els casals i activitats municipals d’estiu. En el cas de La tarda és extra! el consistori ha optat per reivindicar la tarda com un espai de lleure actiu, d’aprenentatge i de convivència.

Canguratge i altres serveis municipals

El llibret d’activitats, a banda de les extraescolars, també inclous els serveis municipals adreçats a infants, adolescents i joves que ofereixen la Ludoteca Ludugurus i l’espai LabTarda d’UManresa, els del Casal de Joves La Kampana i de l’Oficina Jove del Bages, que a part d’acollir activitats extraescolars, ofereixen altres serveis adreçats a aquests col·lectius de població.

La tarda és extra! és una iniciativa de l’Ajuntament de Manresa, a través del treball conjunt de les regidories d'Infància i Joventut, de Feminismes i LGTBI, d'Esports i Salut i d’Educació, en coordinació amb el departament d’Educació i Formació Professional en el marc del Pla Educatiu d’Entorn de Manresa.

TEMES

