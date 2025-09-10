La unitat torna a la Marxa de Torxes de Manresa
A diferència de l’any passat, la Marxa de Torxes per la Independència de Manresa tornar a ser unitària aquest 2025. Després d’una edició amb l’absència de l’ANC per mostrar el seu rebuig a la presència d’ERC en l’organització, l’entitat hi torna a ser present i també n'és una de les convocants. Ho ha motivat la decisió consensuada que els partits polítics fessin un pas enrere i que l’organització recaigués únicament en les entitats, que encapçalen la pancarta amb els ponents participants.
La 16a edició de la Marxa de Torxes, organitzada per la Comissió 11 de Setembre, amb l’ANC Manresa i Òmnium Bages-Moianès al capdavant i el suport logístic del Consell de la República, CUP, ERC, Junts per Catalunya i Poble Lliure.
Anna Arqué, portaveu de la International Commission of European Citizens i de «Mantinc el català», serà l'encarregada dels parlaments. Estarà acompanyada per Chris White, Bart de Valck i Phyl Griffiths, representants de la comissió a Escòcia, Flandes i Gal·les, respectivament
El recorregut
La plaça Neus Català i Pallejà (Crist Rei) és el punt de sortida de la marxa, que té previst recorrer el passeig de Pere III, la plaça Sant Domènec, la Plana de l’Om i el carrer Sant Miquel fins a arribar a la plaça Major. La marxa compta amb la participació de la colla castellera Tirallongues i de músics de carrer i la coral Refilets, de Música per la Llibertat.
Ofrena aquest dijous amb una consellera i afectacions
A la celebració de la Diada Nacional de Catalunya d'quest dijous a Manresa hi ha prevista la presència de Mònica Martínez, consellera de Drets Socials i Inclusió, juntament amb una amplíssima representació dels serveis territorials de la Generalitat, a banda de la corporació municipal (llevat de Vox) i d’un responsable dels Mossos d’Esquadra, de la Policia Local, dels Agents Rurals i del Consell Comarcal del Bages. L’acte, a les 11 del matí, a la plaça de l’Onze de Setembre, inclourà la glossa de Carme Botifoll, llicenciada en Geografia i Història i membre de l’Associació Memòria i Història de Manresa. Per part de les entitats, empreses, col·legis professionals i sindicats per fer l’ofrena floral, deixant de banda els partits polítics, fins ahir n’hi havia apuntades més de mig centenar. La conductora de l’acte serà la periodista de Regió7 Anna Costa.
De les 8 del matí a 1 del migdia es tallarà el trànsit de vehicles del passeig de Pere III i la plaça de l’Onze de Setembre, entre el carrer de la Séquia i la plaça Espanya i també s’hi prohibirà l’estacionament. Els vehicles que circulin per Passeig provinents de la plaça de la Bonavista es desviaran pel carrer de la Séquia; es mantindrà l’accés dels vehicles de carrer del Primer de Maig cap al Passeig en direcció a la plaça Espanya; es tallarà l’accés al Passeig des dels carrers de Circumval·lació (baixada Sindicats) i Camps i Fabrés, i des de plaça Espanya en direcció a la plaça de la Bonavista. La Línia LF del bus urbà modificarà el seu recorregut.
