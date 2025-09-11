ENTREVISTA | Mª Carme Subirana Boadella Esteticista a Manresa des de 1972
«Ara hi ha nenes que volen bòtox als 15 anys»
Amb mig segle al sector de l’estètica a Manresa, li preocupa l’efecte desinformador de les ‘influencers’
El març de 1972 manava Franco, la cançó més escoltada a Espanya era «El chico de la armónica», de Micky, i Richard Nixon feia campanya per ser reelegit. A la plaça Catalunya de Manresa, amb 17 anys, Maria Carme Subirana Boadella obria el centre d’estètica Mayka. El 1997 el va ampliar amb un servei de bronzejat a l’Olímpia i, el 2001, amb un segon local al Passeig Pere III de Manresa on, des del 2003, ha concentrat el negoci, que ara dirigeix la seva filla, Emma Aloy.
Què feia una esteticista fa cinquanta anys?
Depilar, massatges, neteges de cutis... Poca cosa més. Un centre d’estètica sol no podia funcionar, havia d’anar acompanyat de perruqueria, o sigui que vaig posar-me d’acord amb una perruquera amiga meva i durant uns anys vàrem oferir les dues coses.
Va evolucionar amb el poder adquisitiu?
Sí, sobretot a partir dels anys vuitanta. Ara tothom es cuida, en la mesura que pot. Evidentment, quan hi ha problemes econòmics es nota: la gran crisi del 2008 a nosaltres va tardar una mica a arribar-nos, però la vàrem patir molt. Quan falten els diners una dona anirà sempre abans a la perruqueria que a fer-se un tractament al cos, que es veu menys. Va quedar clar durant la pandèmia, la perruqueria es va considerar molt important, tant per a dones com per a homes.
Homes: què demanen?
En tenim, però les dones continuen sent el 80%. Demanen depilació, eliminar panxa, neteges de cutis i tractament de les arrugues. Són una mica més metòdics i normalment acaben més els tractaments que les dones.
Què és el que ha canviat més?
L’edat de les clientes. Ara comencen de molt petites. I a més, moltes venen amb una idea que han tret de les xarxes i es pensen que hi entenen molt. De vegades els dius que el que volen no es pot fer, o no els convé, i s’ho volen fer igualment. N’hi que ja volen bòtox i cirurgia als 15 anys. A mi em sembla un problema molt greu perquè, a més a més de que les pot perjudicar, poden caure en addiccions a aquest tipus de coses. És horrorós. Jo crec que és culpa de les ‘influencers’, que moltes no saben res de res.
L’arribada d’establiments molt econòmics ha canviat molt el sector?
Sí, però la meitat ja no hi són. Només han quedat les que fan les ungles molt barates. Si no treballes bé la gent ho nota. Jo vaig aguantar el tipus sense canviar ni preus ni serveis i n’estic molt contenta. Vàrem patir, però segons què haguéssim fet ens haguéssim posat el negoci per barret.
En realitat, el que oferiu no és sobretot il·lusió?
En el nostres cas, no ho crec. La gent vol resultats. A qui té més expectatives del compte l’avisem. Volem ser molt legals, no prometem miracles. De vegades li has de dir a la gent coses que no els agrada sentir.
L’enemic és l’envelliment?
Sí, però no has de voler semblar el que no ets. Es tracta d’estar el millor possible amb l’edat que tens. Jo tinc 70 anys i m’agrada fer goig, però amb els anys que tinc.
Ara en el seu sector tot té un aire científic i hi ha molta tecnologia.
Sí, els aparells cada cop fan més coses, més ràpid i amb més precisió. Són la versió per a estètica de la tecnologia mèdica. Però la base de tot és la mateixa que quan treballàvem amb ventoses i electricitat: s’ha de moure els teixits, drenar i activar la circulació.
Estar guapo o guapa ara és el mateix que quan va començar?
No, és molt diferent. Abans una dona es cuidava una mica fins que tenia fills. Després podríem dir que renunciaven a tenir el cos bé. Es limitaven a fer manicures o neteges de cutis. Ara, en canvi, una dona de 40 anys vol estar tan bé com una de 20. No hi havia el culte al cos que hi ha ara a totes les edats. Això sí; les expectatives són diferents. Una dona gran no espera d’un tractament els mateixos resultats que tindrà una dona jove.
I aquest culte al cos com es satisfà?
Doncs cadascú a la seva manera. A una certa edat és molt important l’efecte del part o de la lactància, i quan ets més gran hi ha qui pateix molt pels braços flàccids... Hi ha qui vol millorar els pits que tu li veus bé i en canvi no altres coses que li veus pitjor... Cadascú té les seves prioritats i les seves manies.
Una dona li diu que li faci tot. Què li faria?
Pedicura, manicura, celles, bigotis, tonificar la cara, reduir arrugues, reduir bosses, reafirmar cul i braços i reduir greixos a qualsevol lloc del cos. Tot només amb tractaments.
I tot això, per agradar a qui. Als homes?
Jo crec que no. Jo crec que a ella mateixa. I si de cas, a les altres dones.
La propietària ha de donar exemple?
Home, jo procuro estar bé, i les coses les provo jo abans d’oferir-les. No estic obligada, però m’ha motivat a cuidar-me.
Veu les seves netes contentes amb el seu aspecte?
No. Però, de fet, jo tampoc n’estava. Ni la meva filla. Si ets exigent amb tu mateix no t’agrades mai del tot.
No seríem més feliços si no ens importés res de tot això?
Suposo. Però no som així. Ens importa. Del que es tracta és de trobar l’equilibri.
