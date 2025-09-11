Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Entren a robar a la cafeteria Ca l'Àngel de Manresa i s'emporten els diners de la caixa

La policia busca l'autor dels fets, que ha amenaçat les treballadores que estaven al local

Els Mossos busquen l'autor del robatori amb violència i intimidació / MOSSOS

Laura Serrat

Manresa

Un lladre ha entrat a robar aquest dijous al migdia a la cafeteria Ca l'Àngel de Manresa i ha robat els diners de la caixa enregistradora. Els Mossos han rebut l'avís pels volts de dos quarts de dues del migdia. Segons han relatat les treballadores a la policia, l'home ha accedit al local amb "una actitud amenaçadora" i ha avançat fins al mostrador per robar l'efectiu que guardaven mentre elles s'amagaven al magatzem.

Tot i que les treballadores han alertat la policia, el lladre ha fugit corrents del lloc i, durant la fugida, ha fet caure un home que just en aquell moment entrava al bar. Els Mossos han obert una investigació per localitzar l'autor dels fets, tal com ha avançat Nació Manresa i ha confirmat aquest diari. Se l'acusa d'un delicte de robatori amb violència i intimidació. De moment, compten amb les imatges capturades per la càmera de l'establiment, on el lladre apareix encaputxat.

