Manresa celebra una Diada festiva i també reivindicativa
La defensa de la llengua ha sigut un dels eixos de la commemoració
La plaça Onze de Setembre de Manresa ha tornat a quedar plena, aquest dijous al migdia, de flors en record i homenatge als lluitadors per les llibertats nacionals de Catalunya en una Diada que ha tingut un to festiu però també reivindicatiu. La defensa de la llengua ha sigut un dels eixos de la celebració que ha comptat amb l’assistència de la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez.
La Diada ha seguit el guió de les darreres edicions. Primer el Ball d’Homenatge a càrrec d’Anna Llobet, de l’Esbart, acompanyada a la flauta travessera per Anna Ayala i Josep Victori. Després els parlaments per, a continuació, a passar a les ofrenes institucionals de l’Ajuntament de Manresa -amb representants de tots els grups municipals tret de Vox-, la Generalitat i el Consell Comarcal del Bages; la interpretació de l’himne de Catalunya, Els Segadors, amb la participació de les corals de la ciutat, i finalment l’ofrena d’una seixantena d’entitats i partits. Les sardanes han posat punt final a la celebració.
La historiadora Carme Botifoll ha sigut l’encarregada d’encetar la commemoració que ha presentat la periodista de Regió7 Anna Costa. En un escenari sobri en un dels costats de la plaça, amb faristol i la senyera al costat, Botifoll ha explicat que els últims temps la celebració la Diada s’ha mogut entre la commemoració i els intents de repressió.
Catalunya plural i diversa
A continuació ha parlat la consellera de Drets Socials i Inclusió. Mònica Martínez, que ha tingut un record per l’activista social Víctor Feliu mort recentment, de qui ha dit que era un “manresà en majúscules”. També s’ha referit a Ampans, que enguany celebra el seu 60è aniversari, un exemple de la “Catalunya solidària que volem”.
La consellera ha dit durant el seu parlament que la Catalunya real és complexe i diversa, inclusiva i participativa, i que aquesta diversitat és un dels seus principals actius. “Catalunya és rica en pluralitat”, i la “cultura i la llengua acompassen els batecs diversos”.
El català torna a estar en perill
Per la seva part l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha recordat que el català torna a estar en perill a l’escola. “Sabem que la situació actual és complexa i, per tant, cal ser ferms en la defensa del català a tots els àmbits. A Maresa estem conjurats a aconseguir millorar l’ús social de la llengua. També ha dit que “Manresa ha estat i és un baluard en la defensa del país i de la democràcia”.
Ha destacat el caràcter unitari de la Diada tot i que uns treballin per assolir una república catalana i altres per aprofundir en l’autogovern. “Crec que saber trobar els punts que ens uneixen és la millor manera d’avançar”. També s’ha referit al món municipal. “Des dels municipis hem de liderar uns objectius nacionals que també passen per aconseguir més recursos, més qualitat de vida, més benestar per a les persones, més cohesió social”.
A l’ofrena institucional de l’Ajuntament de Manresa hi han participat els grups municipals d’ERC, PSC, Impulsem, Junts, Fem Manresa i Nacionalistes, fins ara Front Nacional. La de la Generalitat ha estat encapçalada per la consellera Mònica Martínez; i la del Consell Comarcal l’ha protagonitzat el seu vicepresident, Eduard Mata.
Després ha sigut el torn del de les entitats. Una de les primeres ha sigut Aliança Catalana, rebuda amb divisió d’opinions: xiulets i aplaudiments. Tímids, però. La representació més nombrosa, i amb diferència, l’ha aportat el Centre d’Esports Manresa, mentre que de la delegació de la colla castellera Tirallongues cridaven l’atenció les enxanetes. A Xàldiga li ha tocat el torn quan pels altaveus sonava la cançó Volcans, de Buhos.
Regió7 també ha participat en l'ofrena amb la presència del director, Josep Lluís Micó; l’adjunt a direcció, Enric Badia; i la periodista Ariadna Gombau.
