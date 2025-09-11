Iniciativa
Un pulmó (gairebé) verd per al barri
L'escola Fedac Manresa està habilitant un refugi climàtic al pati del centre
A més a més de diversificar les possibilitats d’esbarjo dels alumnes, l’espai també vol ser un lloc obert al barri
L’escola Fedac Manresa ha començat el curs amb la consolidació d’un refugi climàtic al pati del centre. Un projecte que, a més d’oferir diverses opcions per als alumnes, des de jugar-hi a fer-hi classes, també vol ser un espai obert al barri i un pulmó verd.
Alba Pérez, directora de l’escola; Sergi Albà, coordinador pedagògic; i Yolanda Martín, directora de recerca i sentit, expliquen a Regió7 que és un projecte que es va començar a idear l’any 2020, i que, durant tot el procés, s’hi han implicat principalment els alumnes i el claustre de l’escola, però també arquitectes de la ciutat, l’Ajuntament de Manresa i la comunitat educativa.
Un espai polivalent
«Quan vam formalitzar el projecte del refugi climàtic volíem que, de cara a l’alumnat, fos una zona que permetés canviar les dinàmiques d’ús habituals d’espai lliure de l’escola i que també servís com a lloc de descans, de conversa, de classe, de presentacions i de dinàmiques de joc», informa Albà. Uns objectius ja complerts, segons afirmen.
«A més, ara és un espai més inclusiu per a tot tipus d’alumnes. No tothom volia jugar a futbol o a bàsquet i això facilita que hi hagi un espai físicament diferenciat de les pistes», apunta Pérez. Hi afegeix que «les problemàtiques que es produïen durant les hores d’esbarjo han baixat perquè no hi ha els conflictes de convivència que hi havia quan tot era pista».
"Ara és un espai més inclusiu per a tot tipus d’alumnes. No tothom volia jugar a futbol o a bàsquet"
No obstant, aquest no era l’únic objectiu. Albà, explica que també van crear el refugi climàtic al pati amb la intenció que fos un espai funcional de cara a la ciutat i al barri. «Tenim moltes ganes que sigui un pulmó verd per al barri», diu. «Totes les coses que fem ens vinculen a l’entorn, i no tindria sentit que, estant en un barri que necessita espais comuns, aquesta proposta es quedés dins l’escola. Per aquest motiu, volem obrir les portes. Primer, en moments puntuals, però, l’objectiu és poder augmentar les hores d’obertura perquè serveixi com a espai d’actes, conta-contes i presentacions de llibres, entre d’altres».
De moment, no hi haurà un horari d’obertura al públic sinó que només s’obrirà de cara a la ciutat en ocasions puntuals.
Més arbres i vegetació
Per construir el refugi climàtic, els principals materials utilitzats han estat la sorra i la pedra. «El pulmó verd encara és una mica marró. No podem passar de zero a cent, hi ha d’haver un procés, que és llarg, i que implica un creixement natural», fan saber els tres membres de l’equip docent de la Fedac Manresa. «Les bases, però, ja estan posades i el que falta és que hi creixi una mica més de vida i posar-hi més plantes perquè faci la funció per a la qual està destinat», afegeixen. A dia d’avui hi ha 18 arbres plantats, concretament moreres, «i unes quatre o cinc herbes mediterrànies (romaní i farigola), que encara resisteixen de les 15 o 16 que vam plantar a final de curs, que no van suportar la calor», lamenta Pérez. La idea, assegura, «és afegir-hi arbustos autòctons de la zona, com les fotínies». Recalca que «hem de fer-ho quan sigui el moment idoni pel que fa a les temperatures». A poc a poc, també hi volen anar afegint més coses: «un hort, taules de pícnic, estructures i bancs de fusta».
Un cop estigui tot enllestit, el manteniment el faran amb l’ajuda dels alumnes. «Volem que els que han format part del procés també siguin partícips del manteniment», fa saber Albà.
De fet, per als alumnes formar part de tot el projecte «ha estat molt divertit» tal com comparteix Joan Vilaseca, de 1r d’ESO. «Al principi, quan no li veiem un futur clar, no volíem canvis, però, un cop ho hem tingut, ens agrada més com ha quedat», confessa.
Refugi climàtic per fases
El refugi climàtic és un projecte entès des de tres àmbits diferents. L’àmbit B és el que ocupa la zona d’infantil i el que es va inaugurar primer «fa un parell o tres d’anys». L’A és el més recent. Es va acabar de construir a finals del curs passat i al febrer se’n farà la inauguració oficial a porta oberta. Per últim, l’àmbit C és el que falta per construir i on tenen previst que hi vagi l’hort i les taules de pícnic. «No ho podem afrontar tot a la vegada, i menys amb un procés tan ambiciós», admeten.
