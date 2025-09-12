Comerç
Andreu Torres Pio: «No podia deixar Manresa sense xurreria fixa»
El manresà, de 38 anys, fa un any que és al capdavant de la Xurreria Alba, al passeig de Pere III, un establiment que té llicència des del 1977
Andreu Torres Pio té 38 anys i és la quarta generació de xurrers d’una família que fa gairebé un segle que es dedica a aquest ofici a Manresa.
Ara fa un any que és al capdavant de la Xurreria Alba, al passeig de Pere III, un establiment que té llicència des del 1977 i que, fins a l’any passat, regentava Alba Pio, mare de Torres. Demanat per Regió7 què el va portar a continuar l’herència familiar, Torres explica que, «després de treballar en diferents llocs i d’haver estudiat una varietat de graus superiors i mitjans, vaig decidir que, abans que treballar en l’empresa d’una altra persona, preferia treballar en la familiar».
Afirma estar molt content amb la decisió que va prendre i fa saber que una part també va ser per «no deixar Manresa sense xurreria fixa». De fet, actualment, a la capital del Bages l’únic establiment fix que s’hi dedica exclusivament és la Xurreria Alba. «Abans, la meva família tenia més d’un establiment, però, ara, només tenim aquest a la plaça de Simeó Selga». Comenta que el 1929 ja feien xurros a la plaça Espanya de Barcelona.
El fred anima les vendes
La millor època de l’any per vendre xurros és a l’hivern, assegura el propietari del negoci. «No sabria dir una xifra exacta dels xurros que fem diàriament, però, durant la temporada de fred és quan més en venem», i és que a qui no li ve de gust una paperina de xurros calents per escalfar-se les mans durant una tarda freda de desembre?
Tot i això, la Xurreria Alba està oberta tot l’any: «Obrim de dijous a diumenge i els festius. El dijous i el divendres, des de les 9 del matí a la 1 del migdia, i a les tardes, de 5 a 2/4 de 9 del vespre». Els caps de setmana s’hi posen més d’hora: «El dissabte comencem a les 8 del matí fins a 2/4 de 2 del migdia i, a les tardes, de 5 a 2/4 de 9 del vespre». Diumenge al matí allarguen la jornada fins a les 2 del migdia, i a la tarda fan com la resta de dies.
Torres, tot i que és l’únic propietari del negoci, no està sol a l’establiment hi té un treballador amb qui es reparteixen la feina i s’ajuden a tirar endavant.
Els batuts com a novetat
Amb la seva arribada al capdavant de la xurreria també hi han arribat algunes novetats. «Hem incorporat batuts de fruita naturals a l’oferta del nostre local», fa saber. Tot i això, els clàssics no n’han marxat, i alguns fins i tot tunejats: «Fem xurros normals, de xocolata negra i blanca, però també en fem farcits amb crema tradicional i amb Nutella», informa Torres.
Entre les seves previsions de cara al futur hi ha ampliar el negoci. «Abans, la meva família tenia dues o tres xurreries a Manresa a la vegada, i a mi m’agradaria poder ampliar una mica el negoci, fins i tot a altres pobles», comenta. I no només això. «El que també volem fer en breu és oferir-nos a través d’aplicacions que reparteixen menjar a domicili».
