Dos intoxicats en un incendi en un restaurant a Manresa originat a la cuina
L'incident ha tingut lloc en un local de restauració del carrer Divina Pastora
Dues persones han resultat intoxicades aquest divendres en un incendi en un restaurant situat al carrer Divina Pastora de Manresa, a l'altura del número 6. Segons els Bombers, el foc s'hauria originat en una fregidora.
L'avís per l'incident s'ha rebut a dos quarts de vuit del vespre, i els Bombers s'han mobilitzat fins al lloc amb quatre dotacions. Els efectius del cos d'emergències han evacuat el personal que es trobava a l'interior del local en el moment de l'incident per precaució.
