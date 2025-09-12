Un centenar de persones es concentren per reclamar un equip social a les escoles de Manresa
Les escoles Pare Algué, Valldaura, La Font i Sant Ignasi s'han mobilitzat aquest migdia davant dels Serveis Territorials d'Ensenyament
La protesta ha obligat a tallar el trànsit del primer tram de la carretera de Vic
El curs va començar dilluns passat per a totes les escoles amb ensenyaments primaris i avui ho han fet els alumnes d'ESO. Tanmateix, les escoles de Manresa Pare Algué, Valldaura, La Font i Sant Ignasi han iniciat el curs el curs sense educadora ni integradora social, una notícia que va indignar a moltes famílies afectades i als equips educatius.
La manifestació s'ha celebrat avui a la 1 del migdia i ha aplegat més de 160 persones, entre elles, famílies afectades amb fills i filles amb necessitats educatives especials (NEE), mestres i professors dels centres, antics alumnes, membres del sindicat CGT i gent que hi assistia a títol individual. La protesta ha ibligat a tallar el trànsit del primer tram de la carretera de Vic. El punt àlgid de la convocatòria ha arribat quan els representants dels centres han entrat a recepció per entregar el manifest, i poc després que entrés la primera escola, manifestants s'han animat a entrar i protestar des de dins.
