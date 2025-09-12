Mor el metge Emili Marquilles, que va introduir la Pneumologia moderna a Manresa
La cerimònia de comiat de qui va ser cap de servei a Althaia, se celebrarà aquest dissabte a les 12 a Mémora
Aquest dissabte a les 12 del migdia se celebrarà al tanatori de Mémora la cerimònia de comiat del metge Emili Marquilles Figueres, que ha mort als 75 anys d’edat. Marquilles, nascut en un petit nucli de Ponts, a la Noguera, va començar a treballar a l’Hospital de Sant Andreu el 1981, i va ser el primer pneumòleg especialista que treballava al sistema públic de salut en context hospitalari. Va introduir a la ciutat els conceptes moderns de la pneumologia.
La sala de vetlla estarà oberta aquest divendres fins a les 9 del vespre, i dissabte, de 10 a 12 del migdia, just abans de la cerimònia de comiat.
Marquilles va estudiar a Barcelona i ja als últims cursos va començar a visitar pacients a l’Hospital del Mar de la capital, el també metge i company de Marquilles, Josep Maria Marcos. Quan va acabar els estudis es va quedar a treballar a centre assistencial barceloní fins que el 1981 van oferir a Marcos muntar el servei de Medicina Interna a Sant Andreu. Va convèncer Marquilles perquè vingués a Manresa, i s'unís al seu equip.
Marquilles va ser el primer a incorporar a Manresa tècniques com la broncoscòpia o les proves funcionals respiratòries, introduint el que seria la pneumologia moderna. Amb la creació el 1988 de l’Hospital General de Manresa, fruit d’una primera fusió hospitalària que hi va haver a Manresa, va passar a ser cap de Servei de Pneumologia, i va estructurar aquesta especialitat com un servei propi. Amb la fusió i creació de la Fundació Althaia va continuar sent cap de servei fins a la seva jubilació, el 2015.
Prevenció de malalties respiratòries
Va impulsar diverses iniciatives de prevenció de les malalties respiratòries, i estava especialment implicat en la lluita contra el tabaquisme. També va consensuar protocols d’intervenció amb atenció primària per anticipar-se a possibles complicacions de malalts respiratoris i evitar ingressos, explica Marcos. Així mateix, va impulsar l’oxigenoteràpia respiratòria a domicili i va promoure el treball en equip interdisciplinari incorporant al seu servei la figura de la infermera gestora de casos, que va ser pionera a l’Estat, i altres perfils professionals com el fisioterapeuta.
També va formar generacions de metges especialistes, a qui explicava “l’ABC de Pneumologia”, comenta Marcos.
