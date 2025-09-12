Iniciativa
El Parc de la Séquia inaugura el jardí d’insectes d’InfoSéquia amb un taller
L’espai transforma una zona que fins ara havia estat en desús i el converteix en un racó funcional i decoratiu que ofereix sis microhàbitats naturals diferents
Redacció
El Parc de la Séquia va presentar el nou jardí d’insectes situat al costat de l’entrada d’InfoSéquia, al Parc de l’Agulla. La inauguració va anar acompanyada del taller creatiu «Insectes animats», amb la participació de 29 infants i famílies.
Durant el taller, els més petits van poder crear el seu propi insecte animat amb paper i altres materials. Tenien la possibilitat de triar entre una papallona, una abella, una libèl·lula o una marieta. L’activitat va combinar creativitat i aprenentatge, i va servir per reflexionar sobre el paper d’aquests animals en la natura i la biodiversitat.
El nou jardí transforma un espai fins ara en desús en un racó funcional i decoratiu que ofereix sis microhàbitats naturals: fusta morta, plantes aromàtiques, fulles, grava, escorça d’arbre i roques grosses. Cada ambient atrau espècies diferents. A les flors hi poden arribar pol·linitzadors com papallones (Lepidoptera) i abelles (Apoidea), a la fusta morta hi viuen escarabats (Coleoptera) i entre les fulles s’hi poden trobar petits crustacis com el porquet de Sant Antoni (Armadillidium vulgare).
El jardí també inclou un hotel d’insectes construït per AMPANS, destinat a les abelles solitàries, que no són territorials ni agressives i, per tant, no representen cap risc per als visitants. La creació de l’espai es va dur a terme amb la col·laboració d’AMPANS, durant la qual es van preparar els diferents hàbitats, es va instal·lar la tanca i també van col·locar l’hotel d’insectes.
Un recurs educatiu
A partir d’ara, el jardí esdevindrà un recurs educatiu per a les activitats de divulgació d’InfoSéquia, com per exemple: Estudiem els insectes i Insectes i bestioletes, que fomenten la recerca i l’observació de la fauna invertebrada.
La iniciativa va ser possible per la col·laboració entre el Parc de la Séquia, AMPANS i la Diputació de Barcelona. El jardí es pot visitar lliurement a l’entrada d’InfoSéquia, al Parc de l’Agulla.
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
- Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
- «A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola»
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- Excursions d'un dia per Catalunya per fugir de la rutina (sense perdre temps ni diners)
- Maria Cristina Clemente, notària, explica si pots vendre un habitatge heretat sense tenir escriptura
- La Marxa de Torxes de Manresa torna a ser unitària i parla en quatre llengües
- Per què un terç de l'alumnat dels 3 als 16 anys té necessitats educatives específiques a Catalunya?