La primavera porta més visitants a la basílica de la Seu de Manresa que l’estiu
La dada anual de públic al temple s’ha estabilitzat en 23.000 persones, després d’una davallada per la pandèmia i d’un any excepcional per la celebració de Manresa 2022, que va marcar una inflexió a l’alça
La basílica de la Seu de Manresa té més visitants durant la primavera que a l’estiu, que continua sent l’assignatura pendent, tenint en compte que inclou els mesos de l’any més turístics. Segons informació aportada per la gestió cultural i turística del temple manresà, passada la Fira de l’Aixada i fins al juny són els mesos forts quant a visites, mentre que a l’estiu baixen.
Pel que fa a les dades de tot l’any, els visitants s’han estabilitzat en poc més de 23.000 persones, xifra que es va repetir el 2023 i el 2024, després de la davallada provocada per les restriccions de moviment lligades a la pandèmia, i de l’any excepcional que va viure la ciutat amb la celebració de Manresa 2022 per commemorar els 500 anys de l’estada de sant Ignasi de Loiola a la capital del Bages. Aquest any va marcar una inflexió a l’alça atès que, malgrat que els visitants van viure una petita davallada en els anys posteriors, han estat més que els aplegats en els anys anteriors a la pandèmia.
Les millores turístiques al temple
A l’efecte crida de Manresa 2022 i del Camí Ignasià cal afegir-hi les millores fetes al temple lligades al tema turístic. El 2018, la basílica va incorporar una professional per portar l’oficina de gestió turística i cultural i va estrenar una marca identificativa; el 2019 va modernitzar els espais de rebuda dels visitants i va incorporar marxandatge per primera vegada; el 2022 va exhibir en una capella lateral el valuós frontal florentí restaurat i també va inaugurar l’orgue igualment restaurat.
Són només algunes de les passes que s’han fet després de massa anys d’ostracisme, incloses propostes musicals a dins de la Seu que fa uns anys haurien estat inimaginables, i també rodatges.
Segons les dades referents als mesos de març a agost, ambdós inclosos, el 2024 van visitar el temple 12.584 persones i aquest 2025 han estat 12.397. De març a maig, el 2024 van ser 7.268 persones i el 2025, 7.487, mentre que, de juny a agost, el 2024 van ser 5.316 i el 2015 unes quantes menys, 4.910.
Si es mira el global de tot l’any, en anys anteriors a la covid, la Seu de Manresa, en aquest cas segons dades de la regidoria de Turisme de l’Ajuntament, va rebre 21.414 visitants el 2015 i 22.832 el 2016. El 2017 i 2018, amb dades dels Amics de la Seu, van ser més de 21.000.
El 2019, ja segons el registre de l’oficina de gestió turística i cultural de la Seu, que, important, desglossa els visitants i els assistents als actes que no eren visites, van ser 19.524 i 2.842, respectivament. Els 2020, a causa de la covid, van baixar fins als 8.756 i 1.357, respectivament; el 2021, van ser 13.976 i 1.789. El 2022, fruit de l’esmentada celebració de Manresa 2022, la Seu va rebre el rècord de visites de 24.274 i als actes hi van assistir 3.747 persones. Com comentàvem a l’inici, va marcar una inflexió perquè, tant el 2023 com el 2024, els visitants no han baixat de 23.000; van ser 23.142 el 2023, amb 1.221 persones als actes, i 23.249 l’any passat, amb 1.295 persones als actes.
