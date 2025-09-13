Althaia opera cada any 300 persones majors de 65 anys amb fractura de fèmur
La Unitat Funcional de Fractures de Fèmur ha atès més de 4.000 pacients en 15 anys
L’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa opera cada any unes 300 persones majors de 65 anys per una fractura de fèmur causada per l’osteoporosi, fragilitat dels ossos. En quinze anys Althaia ha atès més de 4.000 pacients per aquesta problemàtica.
La fundació sanitària manresana va ser una de les primeres de Catalunya i de l’estat que el 2010 va posar en marxa el que va nomenar Unitat Funcional de Fractures de Fèmur (UF3).
És un equip format per metges de diferents especialitats a més a més d’infermeria, amb la missió d’atendre de forma integral uns pacients que acostumen a ser fràgils, per evitar complicacions. L’objectiu últim és que tornin a l’estat previ com més aviat millor.
Evitar complicacions
«Hi va haver un moment que ens vam adonar que el nombre de fractures de fèmur per fragilitat augmentaven. Que eren pacients grans, que ja venien amb moltes patologies de base, que prenien molta medicació i que molts d’ells arribaven descompensats», explica la traumatòloga d’Althaia, Dolors Rosinés. Tot això feia que s’haguessin de tractar d’una manera especial per evitar complicacions. En molts casos fins i tot tenien problemes per reintegrar-se a la seva vida normal. «Vam pensar que s’havia de fer alguna cosa i vam mirar què es feia al món».
El cas de Basilea
Als països nòrdics es començaven a crear unitats d’aquest tipus i Rosinés va tenir l’oportunitat de conèixer personalment el funcionament d’un d’aquests serveis a Basilea, Suïssa. En tornar van fer un projecte «que es va presentar a direcció i es va posar en marxa. Va sorgir d’una necessitat que hi havia». La unitat d’Althaia de Manresa va ser de les pioneres a Catalunya i a l’estat. «Per aquí van passar professionals de grans hospitals per veure com ho fèiem».
L’equip està format per metges traumatòlegs, internistes i anestesiòlegs que, juntament amb una infermera gestora de casos, treballen en estreta col·laboració amb els serveis de Rehabilitació, Farmàcia, Nutrició, Reumatologia i Treball Social. La idea era fer un equip que treballés d’una forma conjunta des del punt de vista mèdic, quirúrgic i també social. Tot coordinat per la infermeria gestora Mercè Castejón.
El protocol es posa en marxa en el moment que un pacient entra a l’hospital -en tots aquests casos per Urgències- fins que se’n va. A partir d’aquí encara se li fa un seguiment durant un any per detectar qualsevol problema. Generalment, la fractura es produeix a la part superior del fèmur, el que s’anomena terç proximal. És el més freqüent. El cas és que una lesió d’aquest tipus a partir dels 65 anys, pot comportar moltes complicacions.
Una patologia que anirà a més
4.000 pacients en 15 anys són molts, afirma Rosinés, igual que 300 intervencions quirúrgiques l’any. Gairebé una cada dia. «És una patologia freqüent que augmentarà els pròxims anys per l’envelliment de la població. Rosinés recorda que el primer any de la unitat es van atendre 240 fractures. Ara ja es passa de les 300.
L’edat mitjana de les persones ateses a la unitat és de 86,7 anys. El 77,3% dels pacients són dones i el 22% dels casos tenen també un trastorn cognitiu sever. L’estada mitjana d’ingrés és de vuit dies, per sota de la mitjana espanyola, que és de 10. Un cop donats d’alta de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, el 61% dels pacients va a una unitat de convalescència, el 23% a una residència i, el 14% restant, amb la família.
El paper de coordinadora
La infermera gestora de casos coordina tot el procés d’atenció al pacient. És el paper que assumeix Mercè Castejón. «Soc la persona que veu el pacient des que entra fins que marxa», comenta. Explica que tot i que hi ha un protocol estàndard a seguir «els has d’individualitzar. No pots tractar igual un que fa diàlisi a un que té el ronyó normal. Traumatologia veu la seva part, rehabilitació la seva… i jo qui veu la persona, la família i tot el seu entorn».
També intervé un cop marxa el pacient. En el cas dels que tornen al seu domicili s’activa l’hospitalització domiciliària, el servei de fisiologia «i repassem totes les recomanacions que ha de tenir en compte quan són a casa». Quan el pacient ja pot marxar de l’hospital, se li lliura un informe on s’inclou una valoració geriàtrica i les recomanacions relacionades amb la nutrició, la rehabilitació i els controls posteriors.
Al cap d’un any torna a parlar amb el pacient o la família «per saber com estan, si ha tornat a l’estat previ a la fractura o si hi ha algun problema. També per fer una enquesta de satisfacció» del servei, que acostuma a rebre entre un notable alt i un excel·lent. «Si està tot bé tanco la meva etapa. Llavors tot queda en mans dels metges».
Generalment, als pacients se’ls prescriu un tractament per a l’osteoporosi. La Unitat de Fractures de Fèrmur treballa de forma coordinada amb la Unitat de Captura de Fractures, un projecte d’Althaia i l’ICS Catalunya Central que té per objectiu evitar que les persones que ja han sofert una fractura a causa de l’osteoporosi puguin patir-ne una altra. En paral·lel, el Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia d’Althaia participa en un assaig clínic internacional per prevenir que una persona que s’ha trencat el fèmur pugui fracturar-se el de l’altra extremitat.
