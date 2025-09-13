Coneix el nou Hereu i la nova Pubilla de Manresa
Laia Martínez i Sergi Fargas van ser nomenats com a nous representants el diumenge 31 d'agost en el marc de la festa major
Laia Martínez Alberola
Pubilla de Manresa 2025
"No existeix una millor oportunitat per conèixer Catalunya com aquesta"
Laia Martínez té 18 anys i aquest curs començarà a estudiar el grau en Mestre d’Educació Primària a la UVic. Per a ella, el pubillatge és una manera de donar a conèixer la tradició, la cultura catalana. Forma part del grup sardanista de Manresa Dintre el Bosc i explica que “la tradició catalana ja ve de família”. Els seus avis formen part del Casal Cultural de Dansaires manresans, i que en efecte, els seus pares es van conèixer allà, i ella des de petita que hi era. “Quan feia 6è de primària vaig ser pubilleta de l’entitat, i a 3r d’ESO, vaig ser dama d’honor”, i això va fer que Martínez vegés en què consistia el món del pubillatge.
Des de la seva proclamació el dia 31 d’agost, Martínez ja ha assistit a tres actes com a Pubilla de Manresa. El primer a Piera, el segon a Solsona, el tercer per la Diada a Manresa i demà serà el quart, a Tarragona. A més de ser una experiència per conèixer a molta gent, Martínez creu que “no existeix una millor oportunitat per aprendre sobre totes les cultures de Catalunya i per visitar-la”. Així mateix, destaca que ser pubilla permet “aportar propostes, ja que tens més veu”, cosa que també la va motivar a presentar-se en el certamen.
Opina que la cultura de Manresa és molt rica, però que no és prou coneguda i per això li agradaria acostar el pubillatge als nens petits. “Fer hereuet i pubilleta seria bonic perquè així des de petits ja tindrien afany per conèixer Catalunya” i així de grans es voldrien tornar a presentar. El pubillatge és una oportunitat per ensenyar a les noves generacions “tot això que estem creant, el que tenim i el que no volem perdre”, i assegura que “seria una manera de reforçar el català i la cultura”. “Si no els hi ensenyem les tradicions, el pubillatge es deixarà de fer”, hi afegeix. No obstant això, Martínez creu que “no s’hi dona prou visibilitat”, ja que “si no balles o no tens familiars i amics que estiguin en entitats costa afegir-se en un grup”.
Malgrat estar fent de pubilla, ballar sardanes, estudiar un grau universitari i anar al cau, a Martínez li agradaria apuntar-se a la colla castellera Tirallongues de Manresa. Tanmateix, explica que el poc temps lliure que té el destina als amics i amigues. “L’afició més gran que tenim és jugar a cartes o en general, als jocs de taula”.
Sergi Fargas Bacardit
Hereu de Manresa 2025
“La meva àvia es va posar a plorar quan va saber que em presentaria al certamen”
Sergi Fargas té 20 anys, va estudiar el cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances i fa un any que treballa al Bàsquet Manresa com a administratiu de la base. Encara que ell mai abans havia dit que volia ser hereu, assegura que li agraden tant les festivitats i la cultura de Manresa que no va poder evitar voler representar la ciutat i fer coses per ella. Tot i acabar de començar, Fargas ja ha vist que "l’ambient del pubillatge és una passada". L’hereu també forma part del grup sardanista de Manresa Dintre el Bos, balla a l’esbart Cor de Catalunya, durant la Setmana Santa surt amb els armats i participa a la Fira de l’Aixada.
Se’l pot trobar a moltes entitats de Manresa, però encara té algunes inquietuds per resoldre. "M’he quedat amb les ganes d’anar al cau". Així mateix, el jove manresà té claríssim que li agradaria sumar-se a Xàldiga. "Els meus pares ho van deixar quan va néixer el meu germà gran i jo no he tingut l’oportunitat de ser-hi a dins", i assegura que "és una de les entitats que quan sigui més gran i tingui més temps hi vull ser 100%". El seu temps lliure és tot per a les entitats, però l’estona que està a casa llegeix llibres de fantasia. "Ara llegeixo El valle de los lobos, però els meus preferits Harry Potter i els Jocs de la Fam".
El seu pare ja va ser Hereu de Manresa i, per tant, des de sempre sabia que hi havia la possibilitat de representar la ciutat. "Estar a tantes entitats i tenir un entorn així fa que Manresa m’hagi acabat calant". A més, explica que ara sent que té l’oportunitat d’aportar més coses a la seva ciutat. Per exemple, li agradaria organitzar un esdeveniment per reunir tots els grups dansaires per donar-los a conèixer. "Fer una exhibició amb tots els grups seria bonic perquè tots tenen estils diferents", i també proposa fer més tallers oberts a tothom perquè la gent s’interessi per la cultura i pugui aprendre a ballar.
La cultura catalana corre per les venes de la família de Fargas. Quan ell els va anunciar que es presentaria a la candidatura d’Hereu de Manresa d’aquest any la seva àvia "es va posar a plorar". Convençut, diu que "és una experiència que només es pot viure un cop a la vida". Els qui diuen que el pubillatge s’ha quedat atrapat al passat, l’hereu els contesta que "és la nostra tradició" i que és una manera de "mantenir la flama dels Països Catalans ben viva".
Què millorarien de Manresa?
Ambdós són joves nascuts a Manresa que des de ben petits ja han estat vinculats a les entitats. Creuen que hi ha dos aspectes claus a tenir en compte per millorar la ciutat. En primer lloc, la brutícia dels carrers, i en segon, la inseguretat. “Fem carrers més amples perquè la gent passegi més, però els carrers són insegurs”, opina Sergi Fargas. I hi afegeix que ha voltat tota la seva vida per carrers on ara li “fa més por passar-hi”. Creuen que hi ha un problema amb la confiança que té la gent a l’hora de sortir a comprar i tornar a casa. Asseguren que “els carrers es veuen diferents, tenim la sensació que la imatge de ciutat ha canviat”. A més, Laia Martínez també veu un problema en què els concerts de nit de festa major es facin al carrer Sallent. Per una banda, és un bon lloc perquè no molesta a veïns, tal com ho farien al centre. I per l’altra, “hi ha menors d’edat que després han de tornar a casa sols”.
Per canviar això, els dos joves manresans proposen il·luminar millor els carrers i habilitar lavabos públics com el que ja es troba a la plaça Sant Domènec. “Hi ha carrers amb llum groga o mala il·luminació i això fa engúnia”.
