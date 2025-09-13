La família del manresà Jordi Ribas fa un donatiu per crear una plaça de professor de català a la Universitat de Michigan
Jordi Ribas és vicepresident corporatiu de Microsoft i doctor en enginyeria i la donació permet crear la Ribas Family Early Career Professorship in Catalan and Romance Studies
E.B/Redacció
El manresà Jordi Ribas, vicepresident corporatiu de Microsoft i doctor en enginyeria, juntament amb la seva dona, Laura, ha fet una donació a la Universitat de Michigan per a la creació d’una plaça de professor titular d'estudis catalans, el Ribas Family Early Career Professorship in Catalan and Romance Studies, a través d’una dotació íntegrament privada. Amb Ribas s'obre una línia per trobar nous mecenes catalans que puguin estendre la presència de la cultura catalana a universitats d'arreu del món.
La Universitat de Michigan està considerada una de les universitats més prestigioses dels Estats Units i del món. És publica i destaca per la seva activitat investigadora. El català Jordi Ribas, vicepresident corporatiu de Microsoft i expert de prestigi internacional en l’àmbit de la intel·ligència artificial, i la seva dona, Laura, han fet possible la creació d’una plaça de professor titular d'estudis catalans a l’esmentada universitat, a través d’una dotació econòmica íntegrament privada. Aquesta setmana, la família Ribas han presentat la seva iniciativa al president de la Generalitat, Salvador Illa, que en una piulada a X (abans Twitter) va expressar la seva satisfacció per la iniciativa: "M’he trobat amb la família Ribas per conèixer el conveni que han signat amb la Universitat de Michigan per crear la Ribas Family Early Career Professorship in Catalan and Romance Studies. Gràcies, Jordi i Laura, per promoure la nostra llengua més enllà de Catalunya", va escriure al seu compte oficial.
La Ribas Family Early Career Professorship in Catalan and Romance Studies suposa la consolidació de la docència i recerca en estudis catalans a la Universitat de Michigan, segons han explicat fonts de l'Institut Ramon Llull, i n’amplifica el seu impacte a Amèrica del Nord. La donació garanteix que hi hagi, per primera vegada, una plaça de professor titular fixa, amb continuïtat acadèmica, projecció internacional i un espai estable per a la recerca i la difusió de la llengua i la cultura catalanes. El conveni entre la família Ribas, que resideix a l’estat de Washington, i la Universitat ja ha estat aprovat i signat, i és previst que els estudis en posin en marxa durant el 2026.
La Universitat de Michigan que es troba entre les 25 millors universitats del món segons el Times Higher Education World University Rankings, forma part de la Xarxa Llull, la xarxa universitària d'estudis catalans a l'exterior, i durant el curs 2023-2024 s’hi van oferir dues assignatures de llengua i cultura catalanes, amb una trentena d’estudiants. Aquesta iniciativa enfortirà la relació entre la Universitat, l’Institut Ramon Llull i la resta de les universitats que componen la Xarxa Llull. L'Institut intensificarà la seva col·laboració amb aquest centre, ampliant el programa d'activitats culturals i acadèmiques relacionades amb el català.
"La dotació privada en forma d’endowment o patrocini acadèmic dona solidesa i sostenibilitat a la projecció de la cultura catalana a nivell internacional. Aquest tipus d’iniciatives contribueixen al progrés col·lectiu, obrint nous espais d’intercanvi i col·laboració, i contribuint a preservar i difondre el patrimoni cultural, alhora que en fomenta la recerca i la divulgació", han explicat des de l'Institut Llull.
El desig de la família Ribas és que aquesta iniciativa esdevingui una petita llavor, i continuarà treballant amb l’Institut Ramon Llull per a què altres famílies o fundacions catalanes s’animin a establir places fixes de professors titulars d’estudis catalans en universitats punteres d’arreu del món.
L’anunci s’ha fet públic en un acte que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, i de la consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar. Actualment, la Universitat de Michigan forma part de la Xarxa Llull, que agrupa universitats d’arreu del món amb estudis de llengua i cultura catalanes. Durant el curs 2023-2024, el centre va oferir dues assignatures d’aquest àmbit amb una trentena d’estudiants.
