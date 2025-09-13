La Fira d'Artistes i Artesans s'ajorna a demà a causa de la pluja
Un xàfeg a primera hora del matí obliga a traslladar la 44a edició a diumenge
Avui, de les 10 del matí fins a les 8 del vespre s'havia de celebrar la 44a edició de la fira, però el xàfeg que ha arribat a primera hora del matí ha obligat als organitzaodrs, l'Associació de Veïns del Passeig i Rodalies, a ajornar la convocatòria. El tram on habitualment hi ha instal·lades les cadires de la Rosita és un s'hauria ubicat la fira i l'espai ja estava llest per acollir les parades, però quan a primera hora del matí ha começat a ploure l'associació ha decidit buscar una alternativa. Finalment, la Fira d'Artistes i Artesans es farà demà.
