Manresa reunirà les poblacions del Camí Ignasià a la fira Fitur de Madrid
L’Assemblea de Municipis de la ruta ignasiana que ha impulsa Manresa celebrarà una assemblea a la Fira Internacional de Turisme de la capital espanyola
Manresà reunirà tots els pobles per on passa el Camí Ignasià a la Fira Internacional de Turisme, Fitur, que s’ha de celebrar el gener vinent a Madrid. Ho farà amb el suport del Ministeri de Turisme que dirigeix el barceloní Jordi Hereu. En una visita que va efectuar a Manresa el febrer passat, Hereu es va comprometre a impulsar i donar a conèixer el Camí Ignasià arreu del món. No és el primer cop que el Camí Ignasià es promociona a Fitur, però sí amparat pel ministeri de Turisme i ja com a Associació de Municipis.
A principis d’any es va constituir a Montserrat l’Associació de Municipis del Camí Ignasià, una entitat impulsada per l’Ajuntament de Manresa amb la voluntat d’unir totes les poblacions per on passa el camí i donar-li impuls. Segons el regidor d’Empresa, Turisme i Coneixement, Joan Vila, la idea és celebrar una assemblea de l’associació a Madrid ja amb els 92 municipis que formen part del Camí Ignasià. Actualment n’hi ha una setantena d’adherits.
D’Azpeitia a Manresa
El trajecte comença al santuari de Loiola, a la localitat guipuscoana d’Azpeitia, i acaba a la Cova de Manresa. Passa pel País Basc, Navarra, La Rioja, Aragó i Catalunya. Per aquest motiu es treballa amb la idea d’aprofitar l’ocasió per celebrar una «trobada institucional d’alt nivell» i reunir els presidents autonòmics de cadascuna de les comunitats. La idea compta amb el suport del president de la Generalitat, Salvador Illa, segons Vila. «Estem treballant per fer la trobada. També treballem amb els ministeris de Turisme de Jordi Hereu i el d’Agricultura, Luis Planas». D’aquest darrer depenen alguns camins pels quals passa la ruta ignasiana. Així mateix, hi ha hagut contactes amb diputacions provincials i amb les conselleries de Turisme de cada regió.
A la trobada a Fitur es presentarà un primer esborrany per sol·licitar recursos públics per potenciar i promoure el Camí Ignasià amb la idea d’iniciar diferents projectes de màrqueting i senyalització de cara al 2027. Segons Vila, el ministeri de Turisme i la Generalitat tenen una predisposició «absoluta» per empènyer el projecte, i «estem en màxima activitat» per anar «tancant temes».
Un projecte ambiciós
Segons l’opinió de Vila cal ser ambiciós en la promoció del Camí Ignasià, i de moment en aquest cas l’ambició «ve acompanyada d’una molt bona resposta per part de tothom». Pensa que s’han posat els fonaments per donar-li rellevància. «Vam analitzar què hi havia del camí i el que hi havia era poca cosa perquè es va començar per la teulada», pensa Vila. Ara, diu, s’han polit possibles “reticències” que hi pogués haver. «Això és el que ens consolida com una associació activa i fa que hi hagi una bona predisposició dels òrgans supramunicipals».
L’Associació de Municipis del Camí Ignasià que ha impulsat Manresa, va néixer formalment el gener passat a Montserrat amb la participació d’una seixantena de poblacions per promoure els atractius turístics, culturals i patrimonials de la ruta.
