A partir de dilluns diversos carrers tindran afectacions al trànsit
El trànsit de vehicles als carrers Lluís Millet, l’Era Firmat i Alcalde Armengou de Manresa es veurà afectat per diversos motius
Redacció
Aquest dilluns començaran els treballs de pavimentació al carrer Lluís Millet. El trànsit de vehicles entre el carrer de La Pau i el carrer Joana Herms quedarà tallat, inclosa la cruïlla amb el Camí Vell de Santpedor. Per tant, l’accés amb vehicle a l'escola La Séquia s’haurà de fer des de l'avinguda Bases de Manresa o des del carrer Zamenhof. Tanmateix, el sentit de circulació invertit al carrer Joana Herms, en el tram comprès entre el carrer Amadeu Vives i el carrer Lluís Millet, es mantindrà obert, i els vehicles podran arribar al carrer Joana Herms des de l'avinguda Els Dolors i el carrer Amadeu Vives. A més, es podrà accedir i sortir del tram entre el carrer Enric Morera i el carrer Lluís Millet, a través de la cruïlla amb el carrer Enric Morera. De les 8 del matí fins a les 7 de la tarda no es permetrà l'accés ni la sortida de vehicles dels guals afectats pels treballs de pavimentació al carrer Lluís Millet. La zona quedarà afectada dilluns 15 i dimarts 16. L’Ajuntament de Manresa ha informat que aquestes actuacions estan vinculades a la millora de la xarxa de clavegueram i al Projecte d'urbanització del Polígon 2 del Pla Parcial la Parada.
Si bé, el carrer de l’Era Firmat reprendrà les obres també dilluns amb motiu de treballs elèctrics. Aquestes obres comportaran afectacions al trànsit de manera que el tram entre els carrers Bonsuccés i Circumval·lació prohibirà la circulació de vehicles, però es garantirà l'accés i la sortida de vehicles dels guals afectats des dels extrems on es farà el tancament del trànsit. I tampoc es podrà aparcar a la zona blava de l’àrea afectada. S’estima que la durada de les obres sigui de 4 setmanes.
El tram del carrer Balsareny, entre el Passatge Puigberenguer i el carrer Alcalde Armengou, també es trobarà tallat al trànsit aquest dilluns des de les 10 del matí fins a les 12 del migdia per treballs a l’arbrat d’una finca.
