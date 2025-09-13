Històries del Bages - Núm. 940
Quan el cor del Passeig bategava al voltant del Quiosc del Mig
Aquest estiu ha quedat deserta la concessió d’aquesta guingueta històrica de Manresa. Els tres primers establiments de la capital bagenca es van instal·lar quan es va inaugurar el Passeig Pere III per la revetlla de Sant Pere i Sant Pau del 29 de juny de 1891
La concessió per explotar, aquest estiu, el Quiosc del Mig del primer tram del Passeig de Pere III ha quedat deserta i el quiosc no ha obert després de fer-ho durant desenes d’anys. El passeig es va inaugurar per la revetlla de Sant Pere i Sant Pau del 29 de juny de 1891 i molt aviat s’hi van instal·lar tres quioscos. Un a tocar la muralla i que posteriorment es va desplaçar una mica més amunt -on es troba actualment- poc després que un camió se l’emportés en agafar la corba.
Un altre al mig i un tercer a la part superior, a prop de la cruïlla amb Àngel Guimerà, una mica més amunt del seu emplaçament actual.
El 1911 ja hi havia davant del cafè Mundial, en el mateix punt on es troba actualment, «un Kiosco de bebidas y refrescos a cargo de Jaime Recasens» que segons deia la propaganda era «el mayor y mas bien situado de la población, abierto toda la noche».
Segons un dictamen del govern municipal sabem que el 16 de gener de 1918 es va acabar la concessió dels «quioscos actualment existents en aquesta ciutat o siguin els tres instal·lats al Passeig de Pere III destinats a la venda de begudes i el quiosc de venda de periòdics instal·lat a la Plaça de Fius i Palà, que no podran utilitzar-se per altra finalitat de la que actualment es destinen» i que es va fer una nova concessió -per espai de cinc anys – que va ser guanyada per Miquel Bonsfills els descendents del qual van gestionar el Quiosc del Mig, fins a finals del segle passat.
Amb data 20 de març de 1922 Miquel Bonsfills comunicava l’ajuntament que li havia caducat la data de concessió d’explotació del quiosc, i per això presentava una instància a l’ajuntament en què «SUPLICA a V.E. que donant presentada la present instància dintre del terme legal concedit tingui a be atorgar-li l’oportuna autorització per a continuar ocupant la via pública, mitjansant el kiosk de begudes instal·lat en el Passeig de Pere III, davant de l’Alhambra. Ço que no dubta obtenir del recta procedir de V.E. qual vida guardi Déu molts anys».
Però hi va haver el que s’anomena «silenci administratiu» i tot i que, a partir de 1922 s’havia acabat la concessió a Miquel Bonsfills, va continuar regentant el quiosc fins al 14 de juliol de 1934 quan el govern municipal de Ramon Sanz va determinar legalitzar la situació administrativa dels tres quioscos de begudes del passeig i també el de diaris de la plaça Fius i Palà.
La concessió es concediria per als mateixos usos per un espai de quinze anys, i després passarien a ser propietat de l’ajuntament; sense dret a indemnització; en la nova subhasta en igualtat de condicions tindria prioritat l’antic propietari; aquest estava obligat a pagar l’impost mensual d’ocupació de la via pública que en aquells anys era de vint-i-cinc pessetes i estava obligat a mantenir el quiosc en bon estat de conservació i il·luminat.
En aquells moments el quiosc era molt més petit que el que es va construir posteriorment i al seu voltant hi havia taules de marbre i cadires de boga i era un dels punts centrals de reunió del passeig.
L’intel·lectual Vicenç Prat (1902-1957) descrivia aquest punt del passeig d’aquells anys trenta així: «Entrem una altra vegada al pinyol del Passeig que és sempre la travessia de Casanova, Ací és on els ocells piulen més fort que enlloc i on són més pròdigs en materials sobrers. Aci és on les dones tenen les cames ben fetes, els ulls més profunds, els llavis més rojos, el coll més torbador. Ací és el remolí a l’hora de les sardanes, dels concerts matinals militars, el punt d’enllaç entre la ciutat i els environs, la resclosa rabent dels afectats al futbol, als cinemes i als balls de patacada, per a geure-hi una hora canicular (...) la vitrina per a fer-se veure, per a no fer res, per ensopir-vos i anar cedint de mica en mica la vostra obstinada intransigència (...). Tothom es mira satisfet, sense estranyesa. Al Mundial, la Gàbia i el quiosc del Mig cada parroquià serva gelós el prestigi del seu establiment preferit».
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
- «A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola»
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- Andreu Torres Pio: «No podia deixar Manresa sense xurreria fixa»
- Excursions d'un dia per Catalunya per fugir de la rutina (sense perdre temps ni diners)
- Els Bombers recomanen no fer això si truques per demanar un rescat