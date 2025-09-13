Es trenca el fèmur diumenge, l'operen dimarts, dimecres l'alcen i dijous va a casa
Un testimoni atès per fractura de l'os explica la seva experiència
«Jo vaig sortir amb la bicicleta elèctrica. Era la segona vegada que l’agafava. És una mica més pesada i costa una mica més de dominar que les normals, però feia anys que anava amb bicicleta. Passava per un corriol que feia baixada i hi havia molta pedra. Em vaig desequilibrar i vaig caure del cantó esquerre amb tanta mala sort que vaig picar just al cap del fèmur amb una pedra». És on ara porta una pròtesi.
És el relat de Marcel Oliveres, dissenyador i fotògraf de Sant Fruitós de Bages ara jubilat, que el Nadal vinent farà 70 anys. L’accident el va patir un diumenge 19 de novembre de fa dos anys, quan en tenia 68, i es va activar la Unitat Funcional de Fractures de Fèrmur.
En el seu cas, però, no hi havia patologies prèvies ni descompensacions ni era un pacient fràfil. Sí que li van detectar osteoporosi. «No és un malalt fràgil» precisa la traumatòloga Dolors Rosinés. De tant en tant en tenim. L’única fragilitat és l’òssia i l’edat. La fractura que va patir va ser per fragilitat de l’os».
«Em vaig sentir molt ben atès»
Oliveres afirma que està molt content «de com va anar tot. A part del mal que vaig patir, jo em vaig sentir molt ben atès». El diumenge va entrar a urgències de Sant Joan de Déu. «La mateixa tarda em van dir que s’hauria d’operar i que segurament em posarien una pròtesi. El dimarts a les 7 del matí m’operaven, el dimecres em van posar de peus a terra, i dijous, cap a casa».
El 75% de les persones són intervingudes les primeres 48 hores. És el que es procura sempre que l’estat del malalt ho permeti. «Com més dies al llit, més es degrada el pacient i apareixen complicacions», comenta Rosinés. Si no està estable, però, no es pot intervenir. En aquest cas Anestesiologia i Medicina Interna intenten estabilitzar-lo per operar-lo al més aviat possible.
Un cop operat, si és un pacient estable i està bé, «intentem asseure’l i que comenci a caminar a les 12 o 24 hores» en la mesura que sigui possible. «Sempre hem de pensar», diu Rosinés, «que encara que tècnicament per nosaltres siguin intervencions habituals, pel pacient no ho és. És una bona garrotada físicament i mentalment. És un impacte important» Físicament pot empitjorar un estat de salut si prèviament ja és fràgil, i «funcionalment també hi pot haver un deteriorament i pot provocar una sensació de depressió». Insisteix que «nosaltres pretenem que tornin a tenir l’estat previ com més aviat millor».
Qualitat de vida
Oliveres considera que ha recuperat la qualitat de vida anterior en un 99%. «Torno a anar amb bici, amb l’elèctrica, però amb compte. Tinc una mica més de respecte quan hi ha baixada, i quan hi ha rocs baixo de la bici. Caminar no em fa cap mena de por, tant de pujada com de baixada. També he de dir que m’agrada més caminar que anar amb bici».
Explica que va fer una baixada des del punt de vista físic, però no mentalment. «Jo em vaig sentir molt ben atès i vaig pensar que havia de tirar.. . I quan vaig veure que sí, que podia anar caminant, que venia la físio i m’aixecava, i quan la meva dona, la Teresa, insistia, vaig pensar que havia d’anar fent. Amb el temps vas veient que et vas recuperant».
